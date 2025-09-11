“Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet”, la nuova opera di Marco Ilardi

“Quando il mondo era senza WiFi. Cronache di un’infanzia senza Internet” è la nuova opera di Marco Ilardi, imprenditore digitale, SEO specialist e CEO di un’azienda che si occupa di sviluppo software e consulenza del brand.

L’autore presenta un’opera nostalgica sugli anni Ottanta, considerando però la nostalgia non tanto come un sentimento di rimpianto per ciò che è passato ma come un modo per celebrare quello che ci ha resi ciò che siamo oggi. In quel periodo storico ora percepito così lontano da noi, la tecnologia digitale non aveva ancora cambiato la società e l’individuo, ed è giusto ricordarlo nella sua unicità e trarne delle lezioni importanti, specialmente di questi tempi in cui si stanno perdendo pezzi della propria umanità.

«La tecnologia ci ha permesso di connetterci con gli altri in modi nuovi, di esplorare il mondo senza limiti e di vivere una vita che è, sotto molti aspetti, più comoda e sicura di quanto non fosse un tempo. E tutto questo è meraviglioso. Tuttavia, ritengo che sia importante mantenere un equilibrio. Nel nostro slancio verso il futuro, è fondamentale non perdere di vista il passato. Ricordare chi eravamo, come vivevamo, cosa ci faceva battere il cuore, è un modo per mantenere viva la nostra umanità».

Nell’era dell’iper-connessione, infatti, sta avvenendo un paradosso: i rapporti umani sono sempre meno autentici, perché le relazioni tra gli individui sono ormai mediate dalla virtualità; negli anni Ottanta, invece, relazionarsi significava viversi fisicamente, cercarsi, dedicare tempo gli uni agli altri. L’autore rievoca le vacanze in famiglia viaggiando in auto stipate di valigie e senza GPS, animati dalla voglia di avventure, i giochi tra amici vissuti in modo totalizzante e senza essere distratti dalle notifiche dei cellulari, l’impegno attivo nel reperire notizie e informazioni o nel compiere ricerche per un compito scolastico sulle enormi enciclopedie onnipresenti nelle case. L’autore ripercorre la sua infanzia e la sua adolescenza e riflette su quanto sia cambiato il mondo nel giro di soli quarant’anni; ripensa a come fosse tutto più lento e semplice, a come la vita sembrasse più immediata e meno artificiosa. Attenzione però: questo libro non è una critica alla modernità – l’autore, infatti, in quanto imprenditore digitale non rinnegherebbe mai il suo percorso – ma è piuttosto un omaggio a un tempo passato che purtroppo non tornerà. Marco Ilardi, alla fine dell’opera, ci pone anche una domanda provocatoria e interessante: riusciremmo ad adattarci e a sopravvivere se nel 2025, improvvisamente, la rete Internet dovesse sparire definitivamente dalle nostre vite?

