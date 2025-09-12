“Gli anni sospesi” di Dario Migliorini: l’oscura ombra del passato

Nell’introspettivo romanzo noir “Gli anni sospesi” di Dario Migliorini si narra una storia di perdite dolorose e di segreti famigliari che saranno rivelati a caro prezzo; la protagonista dell’opera, Laura, si dovrà confrontare con il suo passato e con le conseguenze di un tragico gesto compiuto per amore.

Gli anni sospesi – Dario Migliorini

La trama si svolge tra il 1980 e il 1985, prevalentemente nel Basso lodigiano ma con incursioni in Grecia e nel Mar Mediterraneo; nel corso della narrazione seguiamo non solo le vicende della protagonista ma anche le peregrinazioni di Mimmo, un uomo costretto a fingere di essere ciò che non è, e a spostarsi di luogo in luogo per sfuggire a una colpa del passato – «Stava vagando senza una meta e la falsariga di un progetto di vita. Soprattutto senza un’identità».

L’esistenza di Laura scorre tranquilla finché, un giorno, mentre sta guidando su una strada di campagna, rischia di investire un uomo che poi scompare misteriosamente e senza lasciare tracce: quell’incontro fugace riapre una ferita che credeva cicatrizzata, e la porta a dubitare delle sue certezze. Laura ha perso entrambi i genitori nel giro di pochi giorni solo quattro anni prima: la madre si è uccisa con un’overdose da ansiolitici e il padre è stato vittima di uno strano incidente stradale; quella figura apparsa dal nulla e di cui ha scorto solo pochi tratti del viso inizia a tormentarla – «Dopo quella maledetta mattina il dolore era tornato a farsi sentire più intenso», e a farle venire in mente un’idea malsana che ha a che vedere con l’ambigua dinamica della morte del padre.

Ed ecco che Laura si ritrova a investigare sugli ultimi giorni di vita del genitore, e su un uomo anziano e burbero che sembra sapere molto più di quanto dice; tra momenti in cui crede di perdere il senno e altri in cui acquista consapevolezza della sua forza, questo intrepido personaggio femminile cerca la verità non avendo paura di scoprirne anche il lato più amaro. E ciò che alla fine si paleserà ai suoi occhi sarà davvero duro da digerire. Dario Migliorini, che non è solo uno scrittore ma anche un musicista e un critico musicale, presenta un romanzo d’atmosfera e ricco di suspense, in cui la musica ha un ruolo centrale in quanto sembra essere l’unica medicina per curare la malinconia e il dolore di Laura; l’autore ha quindi ben pensato di offrire ai suoi lettori un QR code per accedere alla playlist esclusiva dell’opera, composta da brani di musica italiana e internazionale.

