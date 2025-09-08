Lorenzo Agoni presenta l’opera “Combattere il papillomavirus (HPV). Manuale di autodifesa per pazienti alle prime armi”

«Questo libro non vuole porsi in contrapposizione con quanto autorevolmente proposto da parte delle pubbliche agenzie di promozione della salute e non è in alcun modo sostitutivo del colloquio con il proprio medico di fiducia.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Si intende esporre al lettore una visione del tema a cui si possa accostare con facilità, nel rispetto di una informazione completa e corretta e delle conoscenze più recenti»: “Combattere il papillomavirus (HPV). Manuale di autodifesa per pazienti alle prime armi” è il primo saggio divulgativo di Lorenzo Agoni, medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia, che ha deciso di scrivere un manuale agile e scorrevole che potesse essere d’aiuto a chi sta affrontando questo virus subdolo e tenace.

Lorenzo Agoni – Combattere il papillomavirus

Accompagnato dalle immagini e dalle ironiche vignette dell’artista Vito Antonio Baldassarro, il saggio offre tutte le informazioni e gli strumenti per conoscere le peculiarità del papillomavirus, per apprendere come si muove nel nostro organismo e che danni comporta, e infine per avere un quadro esauriente delle terapie e dei sistemi di screening ad oggi più in uso. L’autore infarcisce l’opera di aneddoti interessanti e di esempi creativi che rendono più leggera la trattazione, permettendo anche a chi è a digiuno di argomenti medico-scientifici di avere una comprensione chiara di ogni tematica affrontata; nonostante Agoni abbia scelto un metodo anticonvenzionale di trasmissione delle nozioni, nulla toglie all’autorevolezza di questo testo, ricco di esaustivi box di approfondimento su materie specifiche, e di continui rimandi alla letteratura scientifica.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Di papillomavirus ne esistono più di duecento tipi, e ciascuno di essi ha la sua preferenza per determinati distretti corporei; è quindi importante conoscere le manifestazioni più insidiose, e sapere come contrastarle o almeno arginarle. In questo saggio si offre uno dei doni più preziosi: la consapevolezza delle proprie risorse e degli strumenti che possiamo impiegare per combattere questo virus che, inutile negarlo, atterrisce perché è silente ma implacabile. Oltre alle ricadute sulla salute fisica, inoltre, l’HPV coinvolge anche la sfera emotiva perché contrarlo ci porta a rivalutare la nostra condotta di vita, specialmente a livello sessuale ma non solo, arrivando a condizionare la sfera intima e quindi la relazione col nostro partner. “Combattere il papillomavirus (HPV). Manuale di autodifesa per pazienti alle prime armi” ci offre quindi nozioni accurate e approfondite ma spiegate nel modo più semplice possibile non solo per limitare l’influenza dell’infezione sul nostro organismo, ma anche per permetterci di ritrovare la pace mentale, rimpossessandoci della nostra libertà e del nostro bisogno di sentirci al sicuro.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/dr.lorenzoagoni/

https://www.lorenzoagoni.it/