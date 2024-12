Giovanni Riva presenta l’opera “Game over! Come ho vinto la mia battaglia contro il gioco d’azzardo e come puoi farlo anche tu”

“Game over! Come ho vinto la mia battaglia contro il gioco d’azzardo e come puoi farlo anche tu” di Giovanni Riva è un libro motivazionale scritto da un autore che ha vissuto in prima persona la schiavitù del gioco d’azzardo.

Giovanni Riva – Game Over

Per un decennio ha distrutto la sua esistenza correndo dietro a un’illusione, e in questo modo ha fatto soffrire anche tutti coloro che lo amavano; il gioco non crea solo dipendenza ma porta a mentire ai propri amici e famigliari, a vivere con la costante paura di essere scoperti o di non avere più fondi, e con l’ansia di dover giocare ancora e ancora per rimediare alle perdite.

Quando finalmente ne è uscito, dopo un percorso in cui ha dovuto mantenere una ferrea determinazione, Giovanni Riva ha pensato di voler aiutare anche chi, come lui, stava vivendo quell’inferno, ma c’è voluto del tempo prima di trovare il coraggio di pubblicare i suoi pensieri – «Sono passati ormai più di sette anni da quando ho chiuso con il gioco e cinque anni dalla stesura di questo libro. Hai capito bene, questo libro è rimasto nel mio cassetto per cinque lunghi anni e non ha subito alcuna modifica da allora, proprio perché volevo che rimanesse autentico.

Il Giovanni che lo ha scritto non è lo stesso che sta scrivendo queste cose ora. Ma perché non l’ho mai pubblicato prima di oggi? Cosa mi ha spinto a tenerlo nascosto, nonostante fossi intimamente convinto che questo libro avrebbe potuto fare la differenza per molte – decine? Migliaia? Milioni? – di persone? Credo che la vera ragione sia stata la paura: la paura di affrontare un cambiamento così grande, che non sarei stato in grado di gestirlo». Alla fine, però, si è reso conto che doveva fare qualcosa per fermare questa piaga sociale, e allora ha messo da parte le sue paure, tra cui quella del giudizio altrui, e ha scritto questo libro che aiuta concretamente chi vuole smettere col gioco d’azzardo una volta per tutte.

Nel testo si trovano consigli pratici e importanti riflessioni che vanno al cuore del problema e che illuminano tutte quelle zone oscure di un meccanismo perverso che distrugge vite e che, in casi estremi, porta anche al suicidio. Giovanni Riva ci spiega le dinamiche malate del gioco d’azzardo, e conduce chi ha voglia di ascoltarlo in un percorso che ha come meta la guarigione: smettere di giocare e abbandonare i sentimenti negativi che suscita mostrerà di nuovo la variopinta bellezza dell’esistenza a chi, ormai, vede solo in bianco e nero.

Contatti dell’autore

https://www.facebook.com/share/14vRjTcvWc/?mibextid=LQQJ4dhttps://

www.instagram.com/giovanni.riva.88/profilecard/?igsh=YXNnOWhqbWwxdmgz