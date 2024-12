Nel romanzo “Resta dove ti posso vedere” di Denise Masiero l’energia nasce paradossalmente dalla vulnerabilità

“Era la prima volta che lasciavo l’Europa. Salutai mia madre, già proiettata con la mente a estrarre il portatile e a posarlo nel contenitore di plastica grigio. La abbracciai, cercando di ignorare il senso di colpa che mi seccava il palato. «Stai attenta».

SCOPRI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

Aveva occhi acquosi, la voce roca. Passati i controlli di sicurezza mi voltai un’ultima volta, lei non poteva vedermi. Mi sembrò sola e fragile, le labbra strette in una smorfia sghemba. Distolsi lo sguardo in fretta e ben presto la sua immagine scivolò dietro ad altre più reali e urgenti: il volo di dodici ore, raggiungere l’appartamento, iniziare la mia nuova vita” scrive Denise Masiero nelle prime pagine del suo libro dando voce alla protagonista di “Resta dove ti posso vedere”.

Resta dove ti posso vedere – Denise Masiero

La scelta di Delia di abbandonare la sua vita in Italia per intraprendere un viaggio in solitaria è una reazione a un attacco di panico che ha distrutto le sue certezze. Questo evento traumatico la spinge a compiere una profonda introspezione e intraprendere un percorso di crescita personale per ricostruire la sua identità partendo per la Thailandia dove conosce Catarina, una ragazza portoghese estroversa che diventa la sua amica fidata.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il viaggio in solitaria attraverso l’Asia diventa dunque per la protagonista del romanzo scritto da Denise Masiero un atto di coraggio, un’opportunità per confrontarsi con sé stessa e con gli altri. Quando Delia inizia una relazione con Teo, un ragazzo tedesco che ha conosciuto insieme alla sorella Bianca, decide di trasferirsi con lui nel Laos ma si trova a dover gestire le incertezze e le fragilità che comporta un’esistenza sempre in movimento. L’arrivo della piccola Nora, nata dalla relazione tra Delia e Teo, porta con sé la bellezza della maternità ma anche il peso delle responsabilità e delle paure.

La presenza di Bianca, gelosa della gravidanza della compagna di suo fratello, aggiunge un ulteriore livello di tensione che culmina in un episodio che segnerà un punto di non ritorno per Delia. La protagonista, alla fine, è costretta a fare un passo indietro per ritrovare se stessa e ripartire, dimostrando che a volte è necessario tornare alle origini per comprendere veramente la direzione del proprio cammino. La sua vulnerabilità si trasforma dunque in forza e resilienza, un elemento chiave che Denise Masiero usa nel suo libro per rappresentare come gli imprevisti della vita possano rivelarsi opportunità inaspettate di crescita personale.

Contatti dell’autrice

https://www.instagram.com/laviedenise/https://

www.capponieditore.it/prodotto/resta-dove-ti-posso-vedere