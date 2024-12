I migliori libri sul casinò

Il casinò è uno dei luoghi più affascinanti al mondo, soprattutto per chi ama provare un certo tipo di brivido, di rischio. Un posto dove poter sognare e poter allargare i propri orizzonti in tema di gambling e giochi di carte, poiché presenta vari fronti su cui agire. C’è una stretta connessione tra l’editoria e il mondo del casinò, a tal punto che i riferimenti bibliografici a cui ispirarsi non mancano sotto questo profilo. Alcuni libri, infatti, hanno perfino ispirato dei film come Casinò di Martin Scorsese, tratto dal libro di Nicholas Pileggi.

Libri da leggere per appassionati di casinò

Gli appassionati di casinò non avranno difficoltà a reperire, in particolar modo online, libri in grado di suffragare metodi, strategie e suggerimenti per il giocatore che intende esplorare la propria bravura al gioco.

Uno dei libri più famosi in tema di poker, ad esempio, lo ha scritto David Sklansky. Trattasi di uno dei matematici più seguiti al mondo, oltre che giocatore professionista. In Teoria del poker mostra ai suoi fan come affinare le tecniche di gioco, arrivando a gestire anche i momenti più delicati che possono subentrare durante una partita, soprattutto in quei casinò che ormai sono diventati una icona mondiale, poi ‘trasportati’ nell’online come il casinò Las Vegas che è molto competitivo, soprattutto per la mole di utenti che decidono di provare, appunto, questo casinò.

Matematica e statistica sono le materie che si allineano facilmente ad un gioco come il poker, peraltro tra i più giocati in qualsiasi casinò al mondo. Il libro di Paolo Canova e Diego Rizzuto, dal titolo Fate il nostro gioco. Gratta e vinci, azzardo e matematica, si muove nella direzione di svelare segreti, anche compromettenti, che ci sono dietro una puntata.

In pratica, il potere della matematica e degli studi statistici consente un’associazione più che lecita tra la componente bravura e la componente fortuna, immancabile nel gioco. Sono raccontate storie vere di giocatori che hanno puntato alle stelle e ci sono arrivati, ma con un prezzo alto da pagare.

Cosa imparare dai libri sul casinò

I libri sul casinò possono essere istruttivi. Imparare a gestire la materia, in un certo senso, non significa necessariamente domarla. È praticamente impossibile essere certi di un risultato o di un esito di una partita.

Ma la si può gestire con scaltrezza, competenza e studio, a seconda dei casi. Per l’appunto, studiare uno o più avversari che ci circondano, elaborando tattiche, strategie e metodi di gioco efficienti contribuisce indubbiamente ad arricchire il proprio bagaglio tecnico.

Giochi come la roulette, in qualche modo, sfuggono alla logica strategica e metodica. Ci si affida al calcolo delle probabilità che, per forza di cose, non può risultare sempre vincente.

I modelli matematici si scontrano con criteri di gioco personali di ogni singolo giocatore. È molto facile perdersi in questi casi, a dimostrazione che le vincite potenziali al casinò e alla roulette nello specifico sono tutt’altro che ricorrenti.

La gestione dei soldi al tavolo di gioco è un altro tema sottovalutato, ma di fondamentale importanza. Si è portati a giocare, generalmente, buona parte del budget che si ha per avere una sorta di terapia d’urto in positivo. Ma l’effetto garantito è tutt’altro che questo. Oltre che le mosse del giocatore determinanti diventano anche le mosse del banco.

Migliori libri per giocare alla roulette

La roulette è il tipico gioco da casinò dove la componente fortuna ha un ruolo decisamente rilevante. Naturalmente da sola non basta perché un minimo di competenza e abilità ci vuole, ma fa tanto nell’ottica di un incremento delle vincite.

Compagni di vita preziosi illustrati in tutta la loro essenza all’interno della produzione libraria di Frank Scoblete, autore americano molto influente nel settore gambling, dando consigli anche non per forza tecnici. Il libro si chiama letteralmente Spin roulette gold.

Composto nel 1997, presenta trucchi e segreti di tutti quelli che a livelli professionistici giocano alla roulette. Una panoramica sul gioco a 360° attraverso l’illustrazione di un vero e proprio tutorial per apprendere come vincere nel breve e lungo termine. Si allinea maggiormente a strategie di gioco tipiche dei giocatori con una certa esperienza.

Per i principianti si consiglia, invece, la lettura di Gamble to win roulette, edito da Ellison nel 2001, all’interno del quale viene spiegata in maniera esplicativa la differenza sostanziale tra la roulette francese e quella inglese. Un modo per apprendere in maniera ancora più chiara e distinta le varie tipologie di roulette che ci possono essere in gioco.

Per chi volesse spingersi oltre, verso un piano letterario, Fate il vostro gioco di Roberto Michilli è il volume perfetto. Integra calcoli, statistiche e sistemi che pongono la roulette non solo su un piano pratico, ma teorico a tutti gli effetti.

I libri più famosi sul blackjack

Spostandosi di qualche metro dal banco della roulette ci si può imbattere facilmente in un tavolo da blackjack all’interno del casinò. Altro gioco dove componenti razionali e irrazionali si combinano in maniera pressoché perfetta.

Mettere in atto una strategia vincente intorno ad un tavolo dipende da variabili e modelli matematici che entrano in gioco. Lo ha dimostrato l’autore Peter A. Griffin nella sua Teoria del blackjack.

Il suo lavoro spiega le tecniche e i sistemi per contare le carte durante una partita di blackjack. Il sistema di conteggio è alla base della predisposizione di una strategia corretta e vincente secondo quanto affermato da questo matematico prestato al Blackjack, inserito nei primi sette posti della Blackjack Hall of Fame.

Bryce Carlson è un mito vivente del blackjack. Presta la sua bravura all’editoria con il volume Blackjack for blood. Lui che è stato un grande campione racconta con il senso dell’intrattenimento e dell’adrenalina i piani di gioco da seguire durante una partita.

In un certo senso istruisce il giocatore, portandolo a ragionare come farebbe un professionista, anche e soprattutto in situazioni di forte stress e tensione. Entrato di diritto nella storia del blackjack per aver perso una sessione di gioco per ben 47 ore consecutive al casinò di Las Vegas prima di abbandonare definitivamente il tavolo.

Foto:Foto di TheAndrasBarta da Pixabay