Stefano Santori offre la sua vasta esperienza di biohacker nell’opera “Mindset Biohacking: Il metodo per conquistare salute, energia e longevità”

“Mindset Biohacking: Il metodo per conquistare salute, energia e longevità” di Stefano Santori è un manuale dedicato al biohacking, una serie di tecniche applicate in campi fondamentali per la nostra salute come l’alimentazione, l’esercizio fisico e la respirazione, e che comportano una sorta di “riprogrammazione” della mente e del corpo.

L’autore è il fondatore del metodo MBH Mindset Biohacking, ad oggi utilizzato anche da sportivi professionisti ed olimpionici; questo approccio viene spiegato attentamente nel corso del testo, offrendo una panoramica esauriente delle fasi di cui si compone e dei benefici che apporta a chi applica i suoi principi.

Stefano Santori e il biohacking

Alla base del biohacking vi è l’idea di utilizzare la scienza e la tecnologia per migliorare sé stessi e il proprio corpo: ciò avviene attraverso l’acquisizione di routine che, col tempo, diventano sempre più integrate nella nostra quotidianità e che si costruiscono progressivamente su misura dei nostri obiettivi e delle nostre inclinazioni.

Il metodo presentato da Stefano Santori consta di cinque passi ben precisi che permettono a chiunque di adattarli alla propria mappa mentale, alla propria salute e al proprio modus vivendi; è fondamentale però che ci sia apertura mentale e che si sia pronti a riconsiderare le proprie credenze.

Ed è in particolare sui bias cognitivi che l’autore propone un’interessante riflessione, perché spesso sono proprio loro a condizionarci e a non farci mai prendere la decisione di migliorare il nostro stile di vita e il nostro approccio alla salute – «Tutto quello che pensiamo essere vero o falso è frutto dell’elaborazione e dell’interpretazione che facciamo, delle informazioni che riceviamo, momento per momento, dalle esperienze che viviamo e, come ormai avrai capito delle distorsioni che agiscono nei nostri processi cognitivi. Le esperienze ci forniscono informazioni, che diventano conoscenze, sulla base delle quali formiamo le nostre credenze. E, a questo punto, le credenze diventano la nostra realtà (indipendentemente da come stiano realmente le cose).

Il manuale

E sulla base delle nostre credenze, decidiamo di agire o non agire». In questo manuale veniamo quindi guidati in un percorso che ci fa rendere conto di cosa sia dannoso per noi, di cosa nasce dai nostri desideri o è invece guidato da manipolazioni esterne; solo acquisendo consapevolezza della nostra realtà possiamo poi comprendere quale sia la strada giusta da seguire: “Mindset Biohacking: Il metodo per conquistare salute, energia e longevità” ci offre un’opzione valida per cambiare in positivo il nostro mindset, e per iniziare a prenderci davvero cura di noi e del nostro benessere.

