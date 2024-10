Paolo Berni presenta il suo intrigante romanzo d’esordio “Dal buio”.

«Il suo corpo era inutilizzabile, ma non aveva nemmeno la padronanza di quella nuova dimensione che aveva scoperto. Era un’esistenza instabile e piena di insidie, ben più spaventose di quelle che aveva dovuto affrontare nel mondo reale. Provava ancora i brividi nel ricordare lo sguardo di quella donna vestita di falene […] Aveva deciso di restare per trovare Rebecca, ma non immaginava di dover affrontare tutto quel dolore o di doversi muovere attraverso una dimensione instabile e insidiosa».

SCOPRI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

“Dal buio” di Paolo Berni è un thriller psicologico a tinte paranormali in cui si racconta una storia d’amicizia, di coraggio e di sacrificio, ambientata negli anni Novanta in un paesino immerso in un bosco, e non solo.

“Dal buio”, di Paolo Berni

Una parte dell’opera, infatti, è narrata attraverso una prospettiva insolita: il protagonista del romanzo, il tredicenne Leo, si trova infatti a compiere dei viaggi astrali mentre il suo corpo è bloccato in un letto d’ospedale in condizioni critiche, dopo aver subìto un crudele pestaggio da parte di una banda di bulli.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

E il bullismo è infatti uno dei temi principali affrontati nel testo, così come la violenza tra i giovani, l’emarginazione, la rabbia adolescenziale e, in ultimo ma non per importanza, la potenza devastante del lutto su una mente ancora non temprata dalle avversità dell’esistenza. Leo ha perso da poco suo nonno, e la sua morte lo ha messo di fronte, per la prima volta, alle amarezze della vita; il ragazzo vive un tormento che non può condividere neanche con i suoi più cari amici, e che può sfogare solo disegnando soggetti oscuri e compiendo piccoli atti vandalici.

Arriva un giorno, però, che Leo deve crescere in fretta; il coma e la conseguente consapevolezza interiore di essere sul punto di andarsene, si intrecciano a un evento paranormale: mentre Leo si trova nel limbo tra la vita e la morte, un’entità luminosa comunica con lui telepaticamente e lo avverte che ha ancora un compito da svolgere. La ragazzina di cui è innamorato, Rebecca, è stata la seconda vittima della banda di bulli, e si trova in grave difficoltà. Paolo Berni racconta una storia immaginifica e dai toni dark, in cui il sentimento dell’amicizia diventa la costante che riesce a tenere agganciato Leo alla vita; con uno stile accattivante e un linguaggio tagliente e a volte sboccato, l’autore rievoca gli anni Novanta e quelle particolari situazioni e sensazioni che, per chi era adolescente in quel periodo, risulteranno molto familiari. Una storia di crescita e di determinazione, ambientata in quella fase dell’esistenza che non può non definirsi magica.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/paolo_berni_dal_buio/