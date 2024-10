Caterina Perali – Come arcipelaghi

Uscito in libreria il 2 ottobre scorso per Neo Edizioni, Come arcipelaghi di Caterina Perali chiude la Trilogia della casa di ringhiera, iniziata con Crepa (13Lab Edizioni, 2015) e proseguita con Le Affacciate (Neo Edizioni, 2020).

Caterina Perali è sempre bravissima a proporre al lettore la visione della realtà da punti di vista speciali, nuovi, originali. Mescola il romanzo con la medicina, il racconto con le pieghe dell’anima. Ne viene fuori un’opera al femminile che arriva fino in fondo e ti scuote dal torpore.

La trama

Jean, che dice di avere la nonna marsigliese, vive in un condominio di ringhiera a Milano. Cura una rubrica molto seguita di “Sostegno Generico” su Instagram.

Ha 40 anni, lavora da casa e una mattina sente gridare dal ballatoio: «Mi basta il suo sperma!» È così che conosce Chiara, la nuova inquilina, single e decisa a diventare madre, in Spagna, perché in Italia a lei non è concesso.

L’incontro per Jean è detonante: da un lato la scoperta di un mondo taciuto, dall’altro uno sguardo nuovo su tutto ciò che la circonda, compresa la relazione con Carlo che da anni vive serenamente a distanza. E mentre una costellazione di affetti si costruisce attorno alle due donne, in un andare tra Milano e Valencia, Jean si interroga sul presente sospeso di un’intera generazione, sul concetto di genitorialità, su come certe convinzioni possano rinnovarsi.

Come arcipelaghi, di Caterina Perali – La recensione

Può un libro contenere una storia che parla in realtà di tante storie? Può una narrazione dire tanto della contemporaneità? La risposta è sì, e lo è ancor di più dopo aver letto Come arcipelaghi, l’ultimo bellissimo romanzo di Caterina Perali, che ritorna a Milano e alle case di ringhiera per scavare nell’animo femminile e nella voglia di essere madri.

Sì perché per essere madri ci sono tanti modi, ma purtroppo non tutti sono semplici, facilmente raggiungibili, soprattutto nel nostro Paese. Allora si fanno largo le possibilità, le varie strade da seguire, le mille sfide tra il desiderio e la ragione, tra l’istinto e la preoccupazione. Tra le pagine di questo libro c’è una splendida fotografia del mondo occidentale, di quel “ricatto” sociale a cui tutti siamo chiamati, prima o poi, a dover rispondere.

Come arcipelaghi è una storia splendida al femminile, che brilla della luce delle donne. Donne che sognano, donne che hanno paura, donne che si incontrano. Una storia, quella che scrive Caterina Perali, che brilla di libertà, di “voglia di sbagliare”, di quella luce particolarissima che hanno le persone inquiete, in cerca di qualcosa.

Tra la vita da single e i progetti di coppia, tra l’andare e il tornare da un viaggio all’altro, da una terapia all’altra, da un sogno all’altro, leggere questo romanzo è come confermare a se stessi che siamo nulla senza i legami (antichi e nuovi), che «le relazioni dovrebbero essere punti di incontro nell’universo dell’altro: siamo arcipelaghi, non isole.»

Leggete questo libro. Leggete tutto quello che ha scritto Caterina Perali, perché vi porterà lungo strade sconosciute in cui ritroverete anche un pezzettino di voi, che siate madri o padri. Che vogliate esserlo oppure no.

