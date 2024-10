Elliott Chaze e il suo “Goodbye Golia”

La casa editrice Mattioli1885 Books porta in libreria nel mese di settembre il romanzo Goodbye Golia, di Elliott Chaze. Il libro esce con la traduzione di Nicola Manuppelli.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

L’ordinaria routine di un giornale viene interrotta dall’omicidio del detestato Direttore. Raffinato e coinvolgente, lo stile di Chaze guida il lettore in un labirinto di possibili sospettati, dove l’unico modo per uscirne è non fidarsi di nessuno. Ma proprio nessuno.

Elliott Chaze – Goodbye Golia

Tutto il personale del Catherine Call teme e detesta John Robinson, l’immenso e potente direttore generale del giornale.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Nessuno rimane dunque stupito quando Kiel St. James trova il capo con uno spillone infilzacarte conficcato nella nuca. Kiel decide di indagare sull’omicidio e si ritrova davanti a una lista di nomi su cui regna l’imbarazzo della scelta: il tipografo che stava per essere licenziato, il capo dell’ufficio stampa con problemi di cuore, una minaccia per il suo posto di lavoro, e tutti gli altri impiegati che Robinson provocava allo sfinimento.

Imparerà in fretta che non può fidarsi di nessuno e che chiunque, se considerato come un sospettato, comincia a comportarsi come tale. Nessuno escluso.

L’autore

Elliott Chaze (1915-1990) è nato a Mamou, Louisiana. Chaze ha scritto nove romanzi, oltre a numerosi articoli e racconti brevi per il Reader Digest, il New Yorker, Collier e Cosmopolitan. È considerato, fra gli addetti ai lavori, un maestro del noir. Le sue opere, da tempo scomparse dalle librerie, stanno vivendo una nuova vita oggi grazie a una riscoperta. Mattioli 1885 ha pubblicato il suo romanzo La fine di Wettermark (2018) e Il mio angelo ha le ali nere (2019), inserito dal Washington Post nella lista dei dieci migliori romanzi noir di tutti tempi.

#Commissioniguadagnate