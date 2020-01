Golden Globe 2020: ecco i vincitori

I Golden Globe 2020 sono stati assegnati questa notte al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. Molto bene Fleabag, Chernobyl e Succession, mentre 1917 ha vinto il premio come miglior film drammatico. C’era una volta a…Hollywood si aggiudica il premio come miglior musical o commedia. Delusione per The Irishman che non vince alcun premio.

Con la 77° edizione dei Golden Globe, andata in scena questa notte nell’evento presentato da Ricky Gervais e trasmessa in Italia da Sky Atlantic, sono stati consegnati i più importanti premi del cinema e delle serie tv.

Grande favorita era Netflix, che aveva portato a casa il maggior numero di nomination per la categoria tv e serie tv, seguita da HBO. Scopri i vincitori dei Golden Globe 2020.

Cinema: chi erano i candidati

Tra le opere in gara c’erano alcuni dei più grandi successi della stagione cinematografica e televisiva, tra cui Storia di un matrimonio, The Irishman e C’era una volta…a Hollywood, mentre tra le serie favorite c’erano Chernobyl, The Crown, Fleabag e Unbelievable.

Per la categoria miglior film drammatico i candidati erano I due papi, The Irishman, Storia di un matrimonio, Joker e 1917. I primi tre sono prodotti Netflix, il quarto è uscito da poco mentre 1917 uscirà nei cinema italiani il 23 gennaio

Nella categoria commedie e film musicali c’erano in gara C’era una volta…a Hollywood, Rocketman, Cena con delitto, Dolemite is My Name e Jojo Rabbit.

Per quanto riguarda gli attori i favoriti erano Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Awkwafina, Eddie Murphy, Jennifer Lopez e Brad Pitt.

Tv e serie tv: i favoriti

Tra le serie tv, le favorite per la serie drammatica erano Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, Succession e The Morning Show. Per serie commedy e musicale invece Barry, Il metodo Kominsky, The Politician, La fantastica signora Maisel e Fleabag. Per la categoria miniserie era favorita Chernobyl

Grande attenzione alla miglior attrice di serie drammatica, che vedeva candidate Jennifer Aniston, Olivia Colman, Jodie Comer, Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Altri premi previsti erano per Phoebe Waller-Bridge, Andrew Scott e Meryl Streep.

I vincitori dei Golden Globe 2020

Miglior attrice in una miniserie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Miglior serie tv comedy

Fleabag – (Amazon)

Miglior film straniero

Parasite – (CJ Entertainment)

Miglior attore in una miniserie

Russell Crowe – The Loudest Voice

Miglior attrice non protagonista in una serie

Patricia Arquette – The Act

Miglior colonna sonora originale

Hildur Guðnadóttir – Joker

Miglior miniserie

Chernobyl (HBO)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Stellan Skarsgård – Chernobyl

Miglior sceneggiatura

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice in una serie tv comedy

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Miglior attore in una serie tv comedy

Ramy Youssef – Ramy

Miglior film d’animazione

Missing Link (United Artists Releasing)

Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman – The Crown

Miglior attore in un film musical o in una commedia

Taron Egerton – Rocketman

Miglior regista

Sam Mendes – 1917

Miglior serie drammatica

Succession (HBO)

Miglior attrice non protagonista in un film

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Miglior canzone

“(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Miglior attore non protagonista in un film

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice in un film drammatico

Renée Zellweger – Judy

Miglior attrice in una commedia o in un film musical

Awkwafina – The Farewell

Miglior attore in un film drammatico

Joaquin Phoenix – Joker

Miglior film musical o commedia

C’era una volta a… Hollywood (Sony)

Miglior film drammatico

1917 (Universal)

Golden Globe e Premi Oscar: quali differenze ci sono?

I premi ai più importanti prodotti del cinema e delle serie tv sono assegnati ogni anno dalla Foreign Press Association, associazione di cui fanno parte giornalisti internazionali specializzati, appunto, in cinema e tv.

I vincitori vengono nominati dopo una votazione che vede protagonisti 90 di questi giornalisti. Nei premi Oscar invece i voti sono di migliaia addetti ai lavori. A differenza dei premi Oscar, poi, i Golden Globe non prevedono premi tecnici come montaggio, fotografia, trucco e costumi, e si svolgono nel corso di una serata meno formale.

Le categorie in gara sono 25, suddivise in 14 per il cinema e 11 per la televisione e le serie tv. Le categorie sono divise in base ai generi, quindi per ogni genere viene premiata l’opera migliore. I generi però non sono così delineati. Basti pensare che nella scorsa stagione Green Book fu premiato nella categoria commedia, mentre Bohemian Rhapsody nella categoria film drammatico.