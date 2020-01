Libri in uscita nel 2020. Cosa leggere nel nuovo anno

Sono tanti i libri in uscita nel 2020 di cui già si possono conoscere titolo, trama e periodo di uscita. Un nuovo anno è appena iniziato quindi, e noi vogliamo indicarvi quali sono i più importanti libri in uscita nel 2020.

Di sicuro possiamo già svelarvi quali sono le prime uscite delle più importanti case editrici in questi primi due mesi del nuovo anno. Tanti sono i ritorni di grandi scrittori e scrittrici che hanno segnato successi memorabili in passato, e tanti i titoli, di ogni genere, che si batteranno per i primi posti nelle classifiche di vendita.

Libri in uscita nel 2020

Einaudi inizia l’anno con il ritorno di Elizabeth Strout in “Olive, ancora lei”. Olive Kitteridge è il personaggio celebre con cui la Strout ha vinto il Pulitzer per la narrativa nel 2009. Walter Siti torna al romanzo dopo il successo nel Premio Strega 2013 e lo fa con “La natura innocente” (Rizzoli), la storia di vite disperate e radicali. Tracy Chevalier, a vent’anni da La ragazza con l’orecchino di perla, parla dell’Inghilterra degli anni ’30 in “La ricamatrice Winchester” (Neri Pozza).

Sempre per Einaudi da segnalare tra i libri in uscita nel 2020 il nuovo di Ian McEwan, che affronta il tema della Brexit ne “Lo scarafaggio”. Feltrinelli punta invece su Daniel Pennac che col nuovo romanzo “La legge del sognatore” rende omaggio a Federico Fellini a vent’anni dalla nascita. Da segnalare anche “Il poema dei lunatici” di Ermanno Cavazzoni, in uscita per La Nave di Teseo.

L’anniversario della morte di Bettino Craxi viene invece affrontato in “Presunto colpevole” (Einaudi) e ne “L’antipatico (La Nave di Teseo). Torna anche Antonio Manzini per Sellerio con “Ah l’amore l’amore”, che vede protagonista il commissario Rocco Schiavone. Fabio Genovesi, Premio Strega Giovani nel 2015 pubblica invece con Mondadori “Cadrò, sognando di volare”, il rapporto tra uno studente ed un ex missionario. Diego De Silva si ripresenta poi con Vincenzo Malinconico e “I valori che contano” (Einaudi).

Tra qualche mese, nei libri in uscita nel 2020, anche Sara Morozzi di Maurizio de Giovanni, che con “L’eccezione di Sara” indaga sui misteri dell’Italia (Sellerio). Torna anche Carlo Lucarelli per Einaudi con “L’inverno più nero”.

Una storia familiare lungo il ‘900 è invece ciò che ci propone Giorgio Fontana con “Prima di noi” (Sellerio). Ponte alle Grazie presenta invece “Mara. Una donna del Novecento” di Ritanna Armeni, mentre Bompiani su Arianna Farinelli con “Gotico americano”, titolo della collana Munizioni diretta da Roberto Saviano.

Tra i libri in uscita nel 2020 anche Zadie Smith per Mondadori con “Grand Union”, undici storie tra sperimentazione, surrealismo e satira sociale. Dopo la fortuna in America ecco “Tre donne” di Lisa Taddeo, mentre in primavera torna Salman Rushdie con Quichotte. “La signora del martedì” è invece il nuovo noir di Massimo Carlotto (e/o)

“La ragazza nuova” è il nuovo romanzo di Daniel Silva, uno spionaggio tra Medio Oriente ed Europa, che apre il nuovo anno di HarperCollins. Longanesi invece inaugura una serie di Roberto Costantini con “Una donna normale”. Cinzia Giorgio esce con “I migliori anni” per Newton Compton e Laura Imai Messina per Piemme con “Quel che affidiamo al vento”

A maggio invece ecco il nuovo di Stephen King per Sperling&Kupfer, “Se scorre il sangue”. Ponte alle Grazie invece pubblica una bella raccolta degli scritti di Virginia Wolf, “Momenti di essere”. Fazi invece punta su “Storia della nostra scomparsa” di Jing -Jing Lee, mentre per Guanda esordisce Aroa Moreno Duran con “Cose che si portano in viaggio”. Ritorno poi per DeA Planeta del thriller di Dolores Redondo con “Il lato nord del cuore”.