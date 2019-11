La società della performance – M. Gancitano, A. Colamedici

La società della performance. Come uscire dalla caverna è un libro pubblicato dalla casa editrice Tlon nel 2018 ed attualmente in quarta ristampa. La coppia di filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici porta così a compimento un percorso iniziato con altri due libri: Tu non sei Dio (2016) e Lezioni di meraviglia (2017).

L’essere umano è sempre più dipendente dalla tecnologia, sempre più simile a una macchina, e ormai tutto è dato, informazione, performance. Presto quindi l’umanità potrebbe essere del tutto inutile, senza neanche accorgersene. Pensiamo anche solo a tv, smartphone e soprattutto al web: da luogo libero per nuovi sognatori a casa esclusiva di metanazioni digitali quali Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, la rete ha trasfigurato le peggiori pulsioni del Novecento in shitstorm, fake news, manipolazione politica, gogna pubblica continua e consumismo esasperato. Non c’è protesta, al massimo effimera indignazione.

In questo contesto, la cultura deve essere uno stimolante, non un tranquillante, un carburante fisico e mentale; i filosofi di Tlon sentono l’urgenza di iniziare un percorso ed invitano tutti a farlo, senza aspettare che ci pensi qualcun altro; si tratta di avviarsi verso una fioritura personale in un contesto che può essere diverso da quello descritto nell’italianissimo Il Gattopardo, dove tutto cambia per rimanere com’è.

I due autori ci conducono con loro in un viaggio attraverso questo nostro mondo, dove «ciò che sei è ciò che condividi, che pubblichi, che metti in mostra. E ciò di cui hai bisogno è ciò che puoi comprare»; punti di riferimento sono sempre il mito della caverna di Platone (dunque per estensione il monomito del viaggio dell’eroe) e una (apparentemente strana) storia cinese che ha a che fare con un bue, con tanto di disegni originali del XII secolo.

Insomma tra Naomi Klein, Nietzsche, Chiara Ferragni, Black Mirror, Kant, Asimov, Dick, Umberto Eco e mille altri nomi o episodi anche recenti che tutti sicuramente ricorderete, a un certo punto te la poni la domanda: ma che c’entra questa storia del bue, cosa c’entrano questi disegni con tutto il discorso su tecnologia, amore, autocensura, talento e vocazione, pubblico e privato eccetera? D’altra parte, è quello che vogliono i nostri autori: farci fare delle domande.

E così, quasi alla fine del libro, finalmente ci viene svelato non solo il significato di quei disegni e di quelle parole antiche ma, come in una sorta di rush finale di uno spettacolo pirotecnico, i miti e le storie si intrecciano in rapida sequenza con la società della performance; si aggiunge anche Fabrizio De André con la sua storia di un impiegato per aiutarci ad uscire dalla caverna.

Bibliografia ricca e aggiornata per un libro denso ma comprensibile a tutti e, soprattutto, necessario.

«Possiamo lavorare in qualunque posto, quindi lavoriamo sempre. Possiamo scegliere come acquistare, quindi siamo consumatori sempre insoddisfatti […] dobbiamo avere un progetto, dobbiamo ottimizzare il tempo, dobbiamo produrre contenuti, dobbiamo volere qualcosa, dobbiamo essere motivati, dobbiamo essere creativi. E se l’attuale ideologia positiva non fosse davvero migliore delle precedenti? Se il mondo di oggi non rappresentasse un progresso reale rispetto al passato?».