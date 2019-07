L’amore per nessuno – Fabrizio Patriarca

Nel mondo estremamente attuale di Fabrizio Patriarca regna L’amore per nessuno, titolo poi del suo ultimo romanzo, edito da minimum fax. Una quotidianità descritta in maniera lucida, divertente, a tratti cinica ma sempre e comunque reale.

Nella vita che scorre tranquilla e un po’ assurda del protagonista di questa storia, Riccardo Sala, anche il destino prende la forma di un talk show e di un programma televisivo. Ecco allora che il nostro personaggio ha un’illuminazione che può cambiargli la vita: realizzare un reality del dolore con Annamaria Franzoni, una sorta di riproposizione del mito classico di Medea.

Fabrizio Patriarca si muove e ci muove tra la vita vera e la finzione, che è rappresentata dal potere dei media e che in fondo tocca un po’ ognuno di noi. In realtà i suoi personaggi, a partire da Riccardo Sala, sembrano essere vittime di quei media, che portano a fallimenti sia sul piano personale che lavorativo. L’amore per nessuno è un libro pieno di significati che si nascondono tra le pieghe della vita di uno sceneggiatore televisivo in crisi, un palestrato ingabbiato nel rapporto con sua moglie e odiato dalle figlie, che coltiva le relazioni con un’amante diciannovenne, un amico di colore, un padre vedovo e depresso.

La ricerca dello show, dei sentimenti sbattuti in prima pagina, la tv spazzatura dei nostri giorni, portano Riccardo a vivere la realtà in maniera ancora più insensata, attraversando giornate in cui, in maniera quasi allucinata, si alternano gangster di ogni tipo, filosofi, produttori. Fabrizio Patriarca descrive la nostra generazione tracciando una linea precisa tra l’intelligenza e il suo contrario, tra i problemi quotidiani e la ricerca di demenza.

Che cosa riempie la vita e i rapporti di un uomo di mezza età che vive la contemporaneità? Progetti strampalati che si incagliano ad un certo punto, proprio come certi sentimenti. L’attualità diventa quindi grottesca e L’amore per nessuno sembra quello che, a volte, può salvare da qualcosa di ignoto ma di sicuramente peggiore che può esserci al di là.

Casa editrice: minimum fax

Data di uscita: 7 febbraio 2019

Genere: Narrativa

Formato: Brossura

Pagine: 300

Isbn: 9788833890203