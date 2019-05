Serotonina. Il grido disperato di Houellebecq e il sacrifico dell’uomo contemporaneo

Dopo il discusso Sottomissione (Bompiani, 2015), Michel Houellebecq ritorna a perturbarci con l’ultimo romanzo edito da La nave di Teseo, Serotonina.

È una piccola compressa bianca, ovale, divisibile. Verso le cinque o a volte le sei di mattina mi sveglio, il bisogno è al culmine, è il momento più doloroso della mia giornata. Il mio primo gesto è attivare la caffettiera elettrica; la sera prima ho riempito il serbatoio di acqua e il filtro di caffè macinato (di solito è Malongo, sono rimasto piuttosto esigente in fatto di caffè). Mi accendo una sigaretta solo dopo aver bevuto un primo sorso; è una costrizione che mi impongo, un successo quotidiano che è diventato il mio principale motivo di orgoglio (va comunque detto che il funzionamento delle caffettiere elettriche è rapido). Il sollievo che mi dà la prima boccata è immediato, di una violenza stupefacente. La nicotina è una droga perfetta, una droga semplice e dura, che non dà nessuna gioia, che si definisce interamente con l’astinenza, e con la cessazione dell’astinenza. Qualche minuto più tardi, dopo due o tre sigarette, prendo una compressa di Captorix con un quarto di bicchiere di acqua minerale – in genere Volvic.

Captorix è un farmaco di nuova generazione, non dà alcuna forma di felicità, e neppure di vero sollievo, ma “trasforma la vita in una serie di formalità. Questa piccola compressa bianca viene prescritta al quarantaseienne Florent-Claude Labroust, funzionario del Ministero dell’Agricoltura e protagonista-narratore dell’ultima opera dello scrittore francese, Serotonina.

Florent decide di “congedarsi” da qualsiasi cosa intorno a lui, partendo dall’ultima giovane fidanzata giapponese Yuzu che predilige i gangbang, rapporti sessuali di gruppo. Ma chi è veramente Florent-Claude Labrous? Qual è il confine che separa la depressione, dalla comune tristezza? Il passato scorre sulle note “impulsive” della vita, dall’ex- fidanzata, dal vecchio amico Aymeric. Nel romanzo avanza la pesantezza della solitudine, quasi un dialogo muto di appagamento mancato. Forse la verità è che in realtà sappiamo davvero poco di noi stessi, delle poche e complicate relazioni che abbiamo avuto.

Houellebecq mette in scena quasi una catastrofe imminente marcata da un cinismo quasi gratuito, quasi a svelare il sorriso di una felicità mancata. L’uomo si presenta al lettore stanco, silenzioso, dove la condizione umana di Florent-Claude Labrous-Houellebecq è un continuo flagellamento. Serotonina si presenta come un’autobiografia diluita di un uomo che si consuma attraverso gli antidepressivi, tra un desiderio di verità e un voyeurismo esagerato. Trasgressione e provocazione si normalizzano in un contesto di dolore, di caduta e di perdita di desiderio, lo stesso desiderio che il Captorix toglie. Houellebecq è disilluso, mantenendo “in vita” a volte, una patina di romanticismo mescolata ad banalità amara. La strategia del rancore e del precipizio si amalgamano in un irreversibile declino dell’uomo, un’animale avanti con gli anni, logorato e mortalmente colpito.

L’ideale sarebbe mantenere la serotonina a un livello corretto […] abbassando il cortisolo, magari aumentando un po’ la dopamina e le endorfine, così sarebbe perfetto. Seretonina cerca di essere un romanzo d’amore, sull’amore o quasi, ma soprattutto ci svela il suo potere terapeutico e salvifico, ma allo stesso tempo ci immerge in una spirale di annientamento e morte. Houellebecq ci lascia così un grido disperato di salvare il mondo, ma invano.

Casa editrice: La Nave di Teseo

Data di uscita: 10 gennaio 2019

Genere: Narrativa

Formato: Brossura

Pagine: 332

Traduttore: Vincenzo Vega

Isbn: 9788893447393