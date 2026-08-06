Calùra

Calùra – Saverio Gangemi

Donato BevilacquaCategories Narrativa

Calùra è il primo romanzo di Saverio Gangemi, pubblicato da Rubbettino e segnalato con Menzione speciale della Giuria alla 37° edizione del Premio Calvino. Il romanzo, inoltre, è stato presentato da Massimo Onofri nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026.

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Un racconto corale che mette ogni personaggio di fronte al primordiale rapporto con la natura, madre e distruttrice. Una storia attuale che fonda le radici nell’epica popolare per lasciare riflessioni aperte e punti interrogativi sul destino di tutti noi.

La trama

In un piccolo paese arroventato da una calura misteriosa e implacabile, le vite dei protagonisti si intrecciano in un tempo sospeso, segnato da ricordi di guerra, lutti recenti e una natura che sembra collassare sotto il peso di un male inspiegabile.

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Calùra

Lanczo, Duardo, Rachela, Nina e il piccolo Doriano si muovono in questo mondo in bilico, cercando rifugio fisico ed emotivo sotto l’ombra di un albero straordinario e inquietante, che pare immune al degrado circostante. Solo questo albero resiste, opponendo il mistero della sua enormità al giungere inatteso e incomprensibile della calura.

Calùra non ha nomi di luoghi né cronologie. I segni sono pochi. Il paesaggio è una terra arida: le acque della fiumara stentano a dissetare le creature; tra i sassi sopravvivono serpenti e lucertole. La natura muore prima degli uomini, e gli uomini resistono disperatamente.

Calùra – La recensione

A volte l’apocalisse non fa troppo rumore e si traveste da banale, asfissiante pomeriggio estivo. Nel romanzo di Saverio Gangemi la distopia indossa i panni del realismo magico e di una favola nera.

Calùra ci porta in un Sud metafisico, in un paesaggio arido e senza tempo dove all’improvviso cala una cappa di calore implacabile. Non ci sono date, non ci sono mappe. C’è solo una terra che brucia, fiumi che si seccano e una natura che inizia a morire prima ancora degli esseri umani. In mezzo a questo disastro climatico e interiore si muove un gruppo di sopravvissuti, attorno all’enigmatico e grottesco “albero della merda”, l’unica pianta che sembra assurdamente resistere alla catastrofe.

Nelle pagine del romanzo emerge con forza il rapporto uomo-natura, con la natura che qui è una madre matrigna che si sta vendicando, o forse sta solo presentando il conto a un’umanità che ha perso la bussola. Gangemi in questo senso ha creato una storia quanto mai attuale. Mentre parliamo di climate change e record storici di gradi centigradi, Calùra trasforma l’ansia climatica in una sensazione di mancanza d’aria esistenziale che toglie il fiato a chi legge. Diventa una metafora potente del nostro presente rovente.

L’autore riesce in tutto questo grazie ad una lingua schietta, ritmica, quasi poetica. Sceglie la via della sottrazione: niente effetti speciali, solo il lento, inesorabile e silenzioso spegnersi delle cose. Eppure, sotto la cenere di questo mondo che brucia, batte forte la voglia disperata degli uomini che resistono. Calùra è un libro visionario, potente e perfetto per questa estate infuocata!

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copertina
Autore
Saverio Gangemi
Casa editrice
Rubbettino Editore
Anno
2025
Genere
Narrativa
Formato
Brossura
Pagine
176
ISBN
9788849886306
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diDonato Bevilacqua

Proprietario e Direttore editoriale de La Bottega di Hamlin, lettore per passione e per scelta. Dopo una Laurea in Comunicazione Multimediale e un Master in Progettazione ed Organizzazione di eventi culturali, negli ultimi anni ho collaborato con importanti società di informazione e promozione del territorio. Mi occupo di redazione, contenuti e progettazione per Enti, Associazioni ed Organizzazioni, e svolgo attività di Content Manager.

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