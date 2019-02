Book Pride 2019 – Ogni Desiderio

La quinta edizione di BOOK PRIDE, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, è in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019.

PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI: IL RACCONTO DI UN SUCCESSO

DAL 9 AL 13 MAGGIO TORNA IL SALONE DEL LIBRO A TORINO

Dopo le ultime edizioni a BASE e Mudec, BOOK PRIDE cambia casa e si sposta in un luogo molto amato dai cittadini milanesi, nuovo punto di riferimento per l’attività culturale della città, con una vocazione multidisciplinare profondamente coerente con lo spirito della manifestazione e spazi più ampi che consentono un allargamento della sua offerta.

BOOK PRIDE prosegue quindi il cammino intrapreso nel 2015, un progetto di fiera editoriale che di anno in anno si va potenziando progressivamente, con una crescente partecipazione di pubblico ed espositori e una ricca proposta di eventi e ospiti: aderiscono alla fiera 160 editori e gli eventi in programma sono oltre 250. Gli editori sin dall’inizio hanno dimostrato entusiasmo e fiducia per la manifestazione: le iscrizioni sono state chiuse dopo venti giorni, e contestualmente si è aperta una lista d’attesa per quanti siano ancora interessati a partecipare.

In via di definizione il programma, con la direzione creativa nuovamente affidata allo scrittore Giorgio Vasta. Confermati i primi ospiti: Kader Abdolah, Mario Barenghi, James Barrat, Violetta Bellocchio, Marco Belpoliti, David Benatar, Attilio Bolzoni, Massimo Cacciari, Chandra Livia Candiani, Anthony Cartwright, Paolo Cognetti, Gioele Dix, Federico Fiumani, Giorgio Fontana, Fabio Geda, Giuseppe Genna, Dori Ghezzi, Daniele Giglioli, Paolo Giordano, Federico Guglielmi, Gary Lachman, Nicola Lagioia, Guillem López, Franco Lorenzoni, Marco Malvaldi, Matteo Marchesini, Giusi Marchetta, Marco Missiroli, Antonio Moresco, Francesco Pacifico, Demetrio Paolin, Valeria Parrella, Fabrizio Patriarca, Marina Pierri, Giuseppe Plazzi, Quirino Principe, Laura Pugno, Christian Raimo, Alessandro Robecchi, Vanni Santoni, Sandra Savaglio, Tiziano Scarpa, Liliana Segre, Walter Siti, Ersi Sotiropoulos, Elena Stancanelli, Mario Tronti, Michele Vaccari, Patrizia Valduga, Chiara Valerio, Simona Vinci, Roberto Zanda.

Il tema: OGNI DESIDERIO

Il tema scelto per il 2019 è OGNI DESIDERIO: il desiderio di scrivere un libro, il desiderio di pubblicarlo, il desiderio di leggerlo. Denominatore comune che lega lo scrittore all’editore, l’editore al lettore, ma anche al libraio, al bibliotecario, a chiunque abbia un legame con i libri. Perché desiderare è unfilo rosso, è un motore, è ciò che innesca le nostre azioni e ci individua nella nostra singolarità, è disponibilità all’invenzione ed è sconfinamento: mobilita i nostri corpi, nutre la nostra intelligenza e la nostra immaginazione. E al contempo il desiderio è mistero e disordine, è una sostanza ambigua che al suo interno mescola la paura all’aspirazione, la smania alla nostalgia, il bisogno alla ricerca, la rabbia all’utopia, una fame inesauribile a un pericolo altrettanto illimitato. Per queste ragioni BOOK PRIDE 2019 vuole provare a esplorare quel sentimento che proietta ognuno di noi attraverso lo spazio e il tempo. Nella consapevolezza che il desiderio va inteso non come un sentimento chiaro e sereno da idealizzare, ma come qualcosa di complesso e sfuggente di cui ha senso provare a leggere le metamorfosi, per realizzare, un incontro dopo l’altro, una cartografia sui generis del desiderio stesso.

L’immagine di Nicola Magrin

BOOK PRIDE compie un ulteriore passo verso la definizione di una Fiera che sappia interpretare lo spirito dei tempi e rappresentare al meglio la voglia di cambiamento della società, affidando per la prima volta la creazione della sua immagine-simbolo all’artista Nicola Magrin, autore, fra le altre cose, della copertina degli ultimi due libri di Paolo Cognetti e del disegno che illustra l’ultimo album de Le Luci della Centrale Elettrica.

Il lavoro di Magrin, realizzato ad acquerello, riporta alle molte suggestioni della parola desiderare: una donna, un cielo stellato, un senso di mancanza e insieme di attesa.

Le novità dell’edizione 2019

Fra le importanti novità della quinta edizione, la collaborazione con due significativi eventi concomitanti: il festival Libri Come (Auditorium Parco della Musica di Roma, 14-17 marzo) e Digital Week (Milano, luoghi vari, 13-17 marzo), con i quali si stanno definendo ospiti e incontri condivisi pur valorizzando le peculiarità di ciascuna manifestazione. Così come lo scorso anno, ad affiancare il calendario degli incontri ci saranno BOOK PRIDE OFF, il programma «fuori Fiera» all’interno del quale librerie indipendenti e altri spazi ospiteranno reading, gruppi di lettura e conversazioni con scrittori e editori; BOOK YOUNG, lo spazio dedicato ai piccoli lettori; BOOK COMICS, BOOK ART e lo SPAZIO RIVISTE. Denso e interessante anche il programma professionale che per la prima volta si avvarrà della collaborazione di ADEI-Associazione degli editori indipendenti – e del contributo di partner vicini alla manifestazione, come l’Alleanza delle Cooperative.

BOOK PRIDE in tour

Prosegue la collaborazione con Palazzo Ducale per BOOK PRIDE a Genova. L’ultima edizione, svoltasi dal 28 al 30 settembre 2018, ha registrato un’ottima partecipazione di editori e pubblico e sono già in via di definizione le date autunnali per il 2019.

Orari: venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 20.

Ingresso gratuito.

Segreteria organizzativa: fiera@bookpride.net