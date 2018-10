HER: She Loves S. Lorenzo Winter Edition 2018, il primo festival dedicato all’arte, ai dati e alla cultura dei dati, prenderà vita nel quartiere di San Lorenzo nei giorni di 9-10-11 dicembre 2018 L’evento, a cura di Arianna Forte, è promosso dal centro di ricerca HER – Human Ecosystems Relazioni con la direzione artistica e scientifica di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico . L’iniziativa rientra nel programma di Contemporaneamente Roma 2018 sostenuta da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.

Dopo il successo della prima edizione nell’aprile di quest’anno, il festival propone da un lato di rivitalizzare la micro-circolazione e stimolare le connessioni fra gli attori del quartiere di S. Lorenzo, dall’altro esplora la complessità dei dati nel mondo contemporaneo attraverso i linguaggi dell’arte e della scienza, creando reti e cortocircuiti tra mondi diversi, soggetti e territori in cui attivare relazioni e interconnessioni nel quartiere.

Numerose sono le novità della seconda edizione. Due mesi di programmazione, un incontro di quartiere e una tripla call for Art & Data per stimolare la produzione e la fruizione artistica contemporanea nel tessuto urbano. Arts&Data beloved project si rivolge ad artisti e progetti creativi che esplorano il legame fra i dati e la vita dell’essere umano che saranno esposti in una mostra diffusa aperta al pubblico. ConArts&Data Lover si invita il quartiere di San Lorenzo, commercianti, associazioni, studi professionali, venue culturali, Università, gallerie d’arte ad ospitare presso i propri locali le produzioni del festival. La scadenza di queste due chiamate aperte è prevista per il 20 Novembre.

La terza chiamata riguarda la partecipazione a tre workshop che si terranno a novembre. I laboratori saranno diretti rispettivamente da Salvatore Iaconesi, Bruno Capezzuoli, Graziano De Vecchis e Gianluca del Gobbo. Dalla grafica generativa alla percezione dei dati, ai collage emozionali, durante i laboratori si imparerà a produrre opere d’arte a partire dai dati, che verranno esposte durante i giorni del festival.

Per l’opening del festival, il 9 dicembre, la passeggiata rituale nelle vie del quartiere porterà il pubblico alla scoperta delle opere d’arte e dati che si concluderà con una lectio magistralis immersiva su tema della disinformazione. Infine nelle giornate del 10 e 11 dicembre ci saranno due conferenze tematiche per indagare il rapporto fra arte, dati, scienze e tecnologie, a partire da due temi attualissimi: “fake news” e cambiamento climatico. Art*science 2018 a cura di Pier Luigi Capucci e Elena Giulia Rossi e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con il progetto europeo SMART saranno i protagonisti delle due tavole rotonde.

Con il festival, il quartiere di San Lorenzo si trasforma in un territorio di micro-esperienze artistiche in cui sperimentare la bellezza dei dati nelle sue molteplici forme estetiche.

Come può l’Arte riflettere (e farci riflettere) sul ruolo dei dati nella nostra esistenza in continuo cambiamento? Qual è il rapporto tra dati e l’essere umano? Che cosa può fare l’artista? Come e perché l’arte e la scienza possono collaborare?

HER: She Loves S. Lorenzo chiama tutti a partecipare a questo processo di conoscenza, nei tanti modi e mondi possibili, per prendere parte al tentativo di costruzione di una nuova narrazione, di un immaginario e di profonde sensibilità.

Tutti gli eventi, i workshop e le conferenze della manifestazione sono ad accesso gratuito.

Per maggiori informazioni sulle call Art&Data e dettagli sull’edizione invernale di

HER: She Loves S. Lorenzo e tutte le attività correlate seguite i link:

Info: https://www.he-r.it/her-she-loves-san-lorenzo-winter-2018/

Calls for Art&Data: https://www.he-r.it/her-she-loves-san-lorenzo-winter-2018-calls/

FB: https://www.facebook.com/HumanEcosystems/

HER: she Loves S. Lorenzo è un evento ideato e promosso da:

Human Ecosystems Relazioni

Via di Porta Labicana 17, 00185 Roma

CF e PIVA: 14108891004

https://www.he-r.it/

a cura di: Arianna Forte

con la direzione artistica e scientifica di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

con il contributo di:

in collaborazione con:



Academic&Research partner:

Media partner: