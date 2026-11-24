Ci sono storie che non assomigliano a nessun’altra, capaci di trasportarci in una dimensione sospesa tra il sogno e la veglia. È il caso di Persempre di Sophie Mackintosh, pubblicato da NN Editore.

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Due amanti sospesi in una lucida allucinazione, immobili al confine tra realtà e desiderio, tra il bisogno di possedere e la paura di perdere.

La trama

Clara e Francis si amano, ma sono amanti clandestini. Da mesi si sottraggono alle loro vite ufficiali per ritrovarsi in camere d’albergo, in pomeriggi rubati, sempre troppo brevi. Finché, un giorno, si svegliano in una stanza che nessuno dei due riconosce, senza alcun ricordo di come ci siano arrivati. La città in cui si trovano sembra fatta apposta per gli amanti come loro.

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Qui non devono più mentire: possono finalmente abitare il loro sentimento alla luce del sole, come se il mondo esterno non esistesse più. Il cielo di un azzurro senza nuvole, frutti maturi sulla tavola ogni mattina, tramonti che colorano tutto di rosa: ogni cosa sembra offrire una promessa di pace, abbondanza e permanenza.

Eppure, in quella perfezione qualcosa si incrina, e a ogni piccolo momento di nostalgia della vita passata, o di crudeltà tra loro, anche la città risponde, come un organismo che reagisce ai loro stessi dubbi. E così la liberazione promessa inizia a mostrare il suo prezzo.

Persempre – La recensione

Persempre è un romanzo magnetico e disorientante che parte da un’intuizione narrativa potentissima e originale, l’idea di immaginare due mondi paralleli, strutturati quasi fossimo dentro una favola nera e contemporanea.

Al centro di questo universo bizzarro e affascinante c’è il tema incandescente dell’amore e della passione, vissuti non come semplici oasi di felicità, ma come terreni scivolosi in cui mettersi continuamente in discussione. Sophie Mackintosh esplora con una lucidità rara le pieghe della quotidianità, l’eterna e faticosa altalena tra l’andare e il ritornare, e soprattutto il cortocircuito continuo tra la realtà e il desiderio. Quanto di ciò che amiamo appartiene al mondo reale e quanto è invece il frutto di una proiezione della nostra mente?

Una storia in cui si parla del conflitto sotterraneo tra il bisogno di possedere l’altro e la paralizzante paura di perderlo. L’autrice scandaglia le dinamiche affettive con una scrittura tagliente, ipnotica e priva di sconti, mostrando come l’intimità possa diventare al tempo stesso un rifugio sicuro e una prigione dorata da cui fuggire o in cui restare intrappolati.

In questa architettura narrativa così suggestiva, spicca l’idea originale dell’autrice: la costruzione di una realtà speculare che somiglia in tutto e per tutto a una favola moderna, dove le regole del nostro mondo vengono sottilmente alterate per svelare le verità più nascoste dei sentimenti umani.

Persempre è una lettura che ci costringe a fare i conti con ciò che tratteniamo, con ciò che lasciamo andare e con l’illusione di poter fermare il tempo quando amiamo.

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