Dal 16 novembre scorso è in libreria I tortelli di zucca, primo romanzo di Allberto Ghiozzi. Un Tiziano sospetto, una ricetta introvabile: a Parma, l’avvocato Gorbi indaga su che cosa rende autentico un quadro o un piatto di tortelli.

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Un giallo gastronomico sul gusto della memoria e sull’ostinazione con cui cerchiamo di ritrovare ciò che abbiamo perduto.

La trama

Tutto comincia con un dubbio. E se il Tiziano più prezioso della fondazione d’arte di cui è consigliere fosse un falso? L’avvocato Gorbi tiene per sé il sospetto, con la prudenza che gli ha garantito un posto nella buona società parmigiana. Ma quando l’amico Lanfranchi muore all’improvviso durante una gara ciclistica amatoriale, quello stesso dubbio si fa strada anche a tavola.

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I tortelli serviti come vuole la tradizione hanno ancora il sapore di quelli che ricorda? Gorbi consulta ricettari, interroga cuochi, assaggia. La ricerca della ricetta autentica diventa un’ossessione.

I tortelli di zucca

In I tortelli di zucca, Alberto Ghiozzi segue il suo avvocato dalle sale della fondazione alle tavolate di San Giovanni, dai palazzi di Parma alle trattorie di campagna. Davanti al quadro, Gorbi si chiede come gli altri possano credere a un’attribuzione che a lui sembra falsa. Davanti a un piatto di tortelli, finisce per chiedersi se a essere cambiato sia il suo stesso gusto. Con sottile ironia, il romanzo mette così in discussione le certezze di una città orgogliosa dei propri riti e quelle di un uomo che, cercando una ricetta, torna a interrogarsi sulle amicizie, sul matrimonio e sulla vita che si è costruito.

L’autore

Alberto Ghiozzi. Fidentino, dottore in scienze agrarie, cultore di scienze gastronomiche, editore, Alberto Ghiozzi ha pubblicato racconti sul quotidiano Gazzetta di Parma.

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