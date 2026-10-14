Rainbook 2026: il festival letterario di cultura LGBTQIA+ dal 21 al 25 ottobre a Cagliari

Nato nel 2022, da un’idea di Michele Pipia e Giovanni Follesa e ideato e organizzato da Baa Bà APS, Rainbook è il festival letterario LGBTQIA+ che utilizza la letteratura come strumento di conoscenza, confronto e cambiamento sociale che si terrà a Cagliari dal 21 al 25 ottobre.

La sua caratteristica distintiva è la dimensione diffusa e regionale: dal 2022 Rainbook ha attraversato numerosi comuni della Sardegna portando la cultura LGBTQIA+ anche nei piccoli territori e nelle comunità locali. Nel 2026 Rainbook rafforza ulteriormente la propria vocazione regionale, con attività tra Cagliari e Sassari e una rete sempre più ampia di collaborazioni.

Tra i progetti più significativi del festival c’è il Bosco Letterario, nato per unire cultura e sostenibilità. Per ogni libro acquistato durante le iniziative viene piantato un albero, contribuendo alla creazione di un bosco diffuso insieme ai comuni partner. Gli alberi sono dedicati a figure della cultura e della storia LGBTQIA+, trasformando così il gesto della lettura in un’azione concreta per il territorio.

All’interno del festival è nato nel 2024 il Premio Letterario LGBTQIA+ “Laura Grasso”, dedicato alla memoria di una figura storica dell’attivismo LGBTQIA+ sardo. Il Premio, articolato nelle sezioni edite e inedite, sostiene la letteratura contemporanea sui temi della diversità e dei diritti. Dopo le prime due edizioni, vinte rispettivamente da Valerio La Martire e Giorgio Baiocco nel 2024, e da Martino Giordano e Maurizio Basili nel 2025, nel 2026 il Premio è giunto alla sua terza edizione, confermandosi tra gli appuntamenti centrali del Festival e diventando un punto di riferimento per la narrativa LGBTQIA+ in Italia.

È attraverso questi elementi che Rainbook costruisce un’idea di festival in cui letteratura, diritti, territorio e ambiente si incontrano e si rafforzano a vicenda. Portare la cultura LGBTQIA+ in luoghi e comunità differenti significa raggiungere pubblici diversi e superare i tradizionali circuiti culturali e associativi. In questa prospettiva, il libro diventa il punto di partenza di un percorso più ampio: la lettura genera cultura, la cultura consapevolezza e la consapevolezza la possibilità di costruire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Programma

21 OTTOBRE – UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

“Tradurre opere letterarie, una prospettiva professionale” Annalisa Romano e Silvia Fornasier, traduttrici di numerosi autori e best seller internazionali, incontrano gli studenti dell’Università di Cagliari per presentare le prospettive di una carriera nel settore editoriale e i segreti per farlo al meglio.

22 OTTOBRE – POLO BIBLIOTECARIO VIA FALZAREGO 35 – CAGLIARI

17:00 – Inaugurazione della mostra “In plain sight” di Benedetto Carta Benedetto Carta esplora la rappresentazione delle identità queer e del mondo drag, portandole fuori dai consueti contesti performativi. Immersi nella natura, i soggetti diventano presenze visibili, attraverso una luce che diventa metafora di autenticità e autodeterminazione. L’accostamento con animali esotici riflette sui concetti di alterità, sguardo e spettacolarizzazione. Un progetto che trasforma la diversità in coesistenza e celebra la libertà di esistere e mostrarsi senza nascondersi.

18:00 – Nicole Trevisan presenta Malefica (Fandango), intervistata da Maria Chiara Esposito

18:45 – Pierangelo Consoli presenta Silenzio (Neo.), intervistato da Elisabetta Idda Olla

19:30 – Claudio Calò presenta Tobia Tillerman fuori stagione (Feltrinelli), intervistato da Simona Campus

20:45 – “Manifesto – parlo in nome della mia differenza” – Reading diretto e interpretato da Nicole De Leo con la collaborazione di Ariase Barretta, video e musiche di Mario Di Martino Tra gli anni ’70 e ’80, il Cile di Pinochet e dell’emergenza AIDS raccontato attraverso le parole del poeta e scrittore trasgressivo Pedro Lemebel. Nicole De Leo, artista, attrice, attivista e vicepresidente del MIT, ripercorre alcuni dei suoi testi più celebri, dando voce alle persone omosessuali e transgender che hanno affrontato dittatura, AIDS e omotransfobia. Un viaggio tra parole, corpo e memoria, ancora oggi profondamente attuale.

23 OTTOBRE – POLO BIBLIOTECARIO VIA FALZAREGO 35 – CAGLIARI

18:00 – Gabriella Ambrosio presenta Aprile è una strana stagione (Gramma Feltrinelli), intervistata da Andrea Fulgheri

18:45 – Ivan Cotroneo presenta Grande (La Nave di Teseo), intervistato da Andrea Bertoli

19:30 – Margaret Mc Donald presenta Glasgow Boys (Rizzoli), intervistata da Silvia Fornasier

20:45 – Gennaro Cosmo Parlato in concerto Dopo anni di assenza dai palchi della Sardegna, torna una delle voci più originali, eccentriche e curiose della musica italiana. Un appuntamento unico per riscoprire dal vivo, le sue canzoni più amate, le grandi hit e quell’inconfondibile universo musicale che ha fatto di Gennaro Cosmo Parlato un artista fuori dagli schemi. Un concerto speciale per Rainbook; Musica, ironia, eleganza e identità in un ritorno attesissimo sui palchi della Sardegna.

24 OTTOBRE – EX MA.TER, VIA ZANFARINO 62 – SASSARI

18:00 – Fumettibrutti presenta Cigni selvaggi, intervistata da Ali Doro e Minerza Uzzau. Evento organizzato in collaborazione con MOS – Movimento Omosessuale Sardo, Centro di Documentazione Marilena Sini e con il Patrocinio del Comune di Sassari.

24 OTTOBRE – POLO BIBLIOTECARIO VIA FALZAREGO 35 – CAGLIARI

18:00 – Emanuele Bosso presenta Satelliti (Mondadori), intervistato da Carlo Contu

18:45 – Ehsan Mehrbakhsh e Liv Ferracchiati presentano Le avventure di un iraniano con i baffi e di un transgender senza i baffi (Fandango), intervistati da Denise Cappadonia

19:30 – Jonathan Bazzi presenta Bestiola (Mondadori), intervistato da Marirosa Pili

20:45 – “Cosi Miwa!” – Reading con Miss Pingy Gonzales e la partecipazione di Nicola Mancosu Un viaggio nella vita straordinaria di Akihiro Miwa, artista giapponese che ha trasformato la propria identità in libertà. Dalla Nagasaki dell’infanzia alla consacrazione nel teatro, nella musica e nel cinema, passando per Yukio Mishima e le iconiche interpretazioni femminili, lo spettacolo racconta una vita oltre le categorie. Interpretato da Miss Pingy Gonzales, e con la partecipazione di Nicola Mancosu, il monologo intreccia una storia di arte, amore e libertà, ironia, memoria ed emozione: perché la più grande trasgressione è avere il coraggio di essere se stessi.

25 OTTOBRE – SPAZIO PIRA, VIA BRIGATA SASSARI – QUARTU SANT’ELENA

10:30 – Premiazione dei vincitori del Premio Letterario LGBTQIA+ “Laura Grasso” – 3^ edizione, sezioni Editi e Inediti

25 OTTOBRE – POLO BIBLIOTECARIO VIA FALZAREGO 35 – CAGLIARI

18:00 – Fumettibrutti presenta Cigni selvaggi, intervistata da Martina Floris. In collaborazione con il festival Le Therario di Assemini e Coccodi.