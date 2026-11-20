In libreria per bookabook il romanzo Luna dell’altro, di Giacomo Grifoni, psicologo psicoterapeuta e co‑fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze.

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La trama

Cristiano ha quarant’anni, nessun lavoro e un coinquilino fobico di nome Evaristo. La sua vita è un rumore di fondo, finché a un concerto dei Consequenza non incontra Luna: capelli rasati, un’ala tatuata sul corpo, e la stessa urgenza di scomparire che lui porta dentro da anni.

Da un hotel di Parma a un borgo del Mugello, dove ogni pellegrino arriva per lasciare qualcosa – un sasso, un segreto, una colpa –, Cristiano si lascia trascinare in una comunità di anime storte che si prendono cura le une delle altre, ognuna cercando di guarire dal proprio passato. Ma Luna nasconde qualcosa, e il tempo, per la prima volta, comincia a correre in una direzione sola.

L’autore

Giacomo grifoni è autore del saggio “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento con l’autore di violenza domestica” (FrancoAngeli) e dei romanzi “La casa dalle nuvole dentro” (amicolibro), “I Signori del Silenzio” (Lilit Books) e “Luna dell’altro” (bookabook).