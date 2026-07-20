Il Trovatore: il battesimo del fuoco di una tragedia senza tempo

Giovedì 16 luglio, con l’Anteprima Giovani del Trovatore di Giuseppe Verdi, lo Sferisterio di Macerata ha riacceso una delle immagini più potenti del proprio repertorio recente. L’allestimento firmato da Francisco Negrin, nato nel 2013 e ripreso nel 2016, torna a imporsi come uno dei simboli più riconoscibili del Macerata Opera Festival. Il suo elemento centrale, il fuoco, non è mai stato un semplice effetto scenografico: è la materia stessa del dramma verdiano, il segno visibile di una ferita che continua a bruciare.

Negrin affronta il labirinto narrativo del Trovatore, opera spesso accusata di una trama complessa e dominata da coincidenze e riconoscimenti tardivi, attraverso una chiave registica limpida. Il tempo qui non procede in linea retta, ma è un ritorno continuo su sé stesso, trascinando i personaggi dentro un passato che non ha mai smesso di agire sul presente. La scenografia di Louis Désiré, essenziale e monumentale allo stesso tempo, costruisce lo spazio attraverso due lunghe tavole che attraversano il palcoscenico dello Sferisterio, quasi una linea di confine tra memoria e realtà. I personaggi camminano sopra questa superficie sospesa, intrappolati in un destino già scritto, incapaci di liberarsi dalle conseguenze di eventi accaduti prima ancora della loro nascita.

Al centro dello spazio scenico domina la torre della memoria, luogo simbolico in cui il trauma di Azucena prende forma. Il rogo che ha distrutto la madre della zingara non appartiene soltanto al passato, ma continua a consumarsi davanti agli occhi dello spettatore, come una condanna che si rinnova ogni sera. Le fiamme reali in scena, insieme al disegno luminoso di Bruno Poet, trasformano il fuoco in un personaggio invisibile, ma onnipresente. La vendetta di Azucena è il ricordo che si fa materia. È proprio questa intuizione a rendere ancora oggi efficace l’allestimento. Il Trovatore diventa una tragedia della memoria, dove ogni gesto nasce da una colpa precedente e ogni personaggio è prigioniero di una storia che non riesce a dimenticare.

Sul piano musicale, l’Anteprima Giovani ha confermato la solidità di un cast capace di affrontare una delle partiture più impegnative del repertorio verdiano. Piero Pretti interpreta Manrico con una vocalità luminosa e una presenza scenica che restituiscono la doppia anima del personaggio: il guerriero impetuoso e l’uomo inconsapevolmente sospeso tra due identità. La celebre “Di quella pira”, momento simbolo del ruolo tenorile, diventa così non soltanto una prova di forza, ma il punto di massima tensione di un personaggio diviso tra amore, guerra e destino. Marta Torbidoni, interprete marchigiana accolta dallo Sferisterio come un ritorno ideale nella propria terra, affronta Leonora mettendo in evidenza soprattutto la dimensione più raffinata della scrittura verdiana. Il personaggio non vive soltanto di slanci drammatici, ma richiede controllo, morbidezza del fraseggio e capacità di trasformare la fragilità amorosa in forza interiore. Vito Priante restituisce al Conte di Luna una dimensione meno convenzionale: il suo baritono elegante evita la semplice rappresentazione del rivale crudele, mostrando invece un uomo dominato dall’ossessione e dall’incapacità di sottrarsi a un destino familiare che lo conduce inconsapevolmente alla tragedia. Sofija Petrović affronta Azucena, forse il personaggio più complesso dell’opera, senza eccedere nella dimensione visionaria e demoniaca spesso associata al ruolo. La sua interpretazione privilegia il dolore trattenuto, la lacerazione interiore di una donna sospesa tra amore materno e desiderio di vendetta.

Alla guida della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, Dmitri Jurowski sceglie una lettura attenta ai colori e alle atmosfere della partitura, evitando una ricerca esclusivamente spettacolare della potenza verdiana. Il risultato è una direzione capace di accompagnare il dramma psicologico dei personaggi, lasciando spazio anche alla forza del Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”, elemento fondamentale nella costruzione dei grandi affreschi collettivi del Trovatore.

Il vero protagonista dello spettacolo resta però il rapporto tra spazio, musica e memoria. Lo Sferisterio, con la sua architettura unica, amplifica il senso di una tragedia che sembra nascere dalle stesse pietre dell’Arena. Le fiamme illuminano il passato, rendendo evidente ciò che i personaggi tentano inutilmente di nascondere. Questo Trovatore continua così a dimostrare la forza di un allestimento capace di attraversare gli anni senza perdere intensità. Il fuoco di Negrin brucia e continua a bruciare perché ciò che è stato possa continuare a vivere, consumandosi nel presente. E allo Sferisterio, ancora una volta, quella fiamma trova il luogo ideale per ardere.