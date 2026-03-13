“Fino al fondo”, la nuova opera di Chiara Greco

«Il quaderno rosso spunta fra tutte le tue cianfrusaglie, gonfio di lettere e appunti. È la mia agenda, quella che mi avevi regalato prima di partire. L’hai conservata. Riempita delle mie foto, dei fiori, di tutte le cartoline che ti ho mandato. La riguardo adesso e sembra un amuleto. Non ho il coraggio di aprirla. So bene che troverò parti di me di cui non ho più memoria. O che non conosco più. Sarà il tuo ultimo regalo per me, Abuela? Fisso la copertina scarlatta dell’agenda, espiro profondamente prima di aprirla. Lì dove avrei dovuto scrivere i miei dati, c’era una domanda. Una domanda che hai scritto tu. Chi sei?».

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“Fino al fondo”, opera d’esordio di Chiara Greco, affronta il tema della ricerca identitaria attraverso la forma del viaggio, proponendo una storia che combina elementi del romanzo di formazione con una dimensione introspettiva particolarmente marcata.

Fino al fondo

La protagonista e voce narrante è Luna, una giovane donna che si trova ad affrontare un momento di svolta dopo la morte dell’amata nonna; il lutto agisce come detonatore narrativo: è l’evento che rompe l’equilibrio precedente, e che costringe la protagonista a confrontarsi con una domanda che attraversa tutto il romanzo – “Chi sono davvero?” L’innesco materiale è il ritrovamento di un quaderno rosso, che riporta quella domanda in modo diretto e quasi brutale nella sua essenzialità. La narrazione si sviluppa quindi attraverso un viaggio in Sud America, che diventa progressivamente il terreno su cui Luna rielabora il proprio passato e il rapporto con sé stessa e con gli altri.

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Chiara Greco descrive i vari luoghi in cui la protagonista si sposta come tappe di un processo di consapevolezza e di maturazione: nel corso del viaggio emergono infatti riflessioni, ricordi e interrogativi che non si sarebbe mai posta restando nei luoghi famigliari. Luna appare spesso incerta, sospesa tra desiderio di cambiamento e paura di confrontarsi con parti di sé rimaste a lungo soppresse; questa ambivalenza rende il personaggio credibile e vicino alla nostra esperienza: è possibile infatti riconoscere negli affanni, nelle sofferenze e nei dubbi della protagonista i nostri stessi affanni, sofferenze e dubbi.

Tutti noi siamo in viaggio, tutti noi cerchiamo di far quadrare il cerchio della nostra identità, ma è l’avventura più difficile e spaventosa, sebbene si debba intraprendere prima o poi. In questo affascinante romanzo, Luna decide di andare fino in fondo, perché è arrivato quel momento; la protagonista affronta paure, fragilità e memorie irrisolte, perché comprende che quello è l’unico modo per conoscersi davvero. Capirà, inoltre, che scoprire chi siamo è un processo che dura una vita intera.

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