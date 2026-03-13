“Indaco”, l’emozionante romanzo di Hermann Hubner

“Indaco” di Hermann Hubner racconta l’esistenza umana nella sua interezza, senza frammentazioni né accelerazioni, restituendo dignità narrativa a ogni fase della vita. È un romanzo che utilizza la forma allegorica come strumento di riflessione sulla complessità dell’esistenza, tanto fragile e limitata quanto straordinariamente significativa.

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L’esperienza umana viene presentata come un continuum, in cui ogni passaggio contribuisce alla costruzione del senso della vita: l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta e la vecchiaia, e ancora l’amore, la maternità, la sofferenza e la perdita, sono parti di un unico percorso di trasformazione. Un viaggio a cui la protagonista del romanzo vorrà partecipare, pur essendo un essere immortale: una stella – «La sua infinita bellezza, color oro e argento, rispecchiava la perfezione che il grande Architetto Celeste poteva raggiungere nel creare gli esseri nell’universo. Lei, nella sua maestosità, esisteva da molti, moltissimi secoli ed era stata testimone di infiniti avvenimenti e trasformazioni della vita stessa».

Indaco

Nonostante la sua immensa esperienza, la stella viene sconvolta dalla visione del piccolo Pianeta Azzurro, e dei minuscoli esseri che vi abitano: omuncoli che lottano continuamente per uno scopo che lei fa fatica a definire, ma verso cui prova molta curiosità. La stella decide quindi di rinnegare l’eternità che le spetta e di reincarnarsi in un essere umano: potrà così comprendere quale sia davvero il significato dell’esistenza.

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Indaco – così si chiamerà sulla Terra la protagonista – compie un cammino paradossale: rinuncia a una condizione “assoluta” per entrare nel vortice del tempo, nella fragilità, nel limite. È proprio da questa scelta, tuttavia, che nasce il senso dell’esistenza umana: il valore della vita non sta nella durata né nella perfezione, ma nell’intensità con cui si è disposti a partecipare all’esperienza. Vivere significa esporsi, accettare il rischio di amare, di soffrire, di perdere o di sbagliare.

Fondamentale, in questo viaggio, è il ruolo delle relazioni; Indaco comprende infatti il valore della vita nel rapporto con gli altri: con i propri familiari, con l’uomo che ama, con le amicizie che si avvicendano nel tempo. Il senso dell’esistenza si manifesta come legame, come continuità, come possibilità di essere una luce per qualcun altro. E nel finale, quando la vita viene guardata retrospettivamente, il significato più profondo emerge soprattutto sotto forma di gratitudine: l’idea che una vita abbia senso quando può essere accolta nella sua interezza, senza rimpianto e con serenità.

È in questa prospettiva che “Indaco” assume una valenza universale, quando suggerisce che il senso del vivere nasca ogni volta che scegliamo di esserci davvero: nel dolore, nell’amore, nella cura, nella perdita, nel tempo che passa.

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