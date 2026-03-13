Isabella Malecore presenta il romanzo “Emozionarsi ancora”

“Emozionarsi ancora” di Isabella Malecore è un toccante romanzo incentrato sui sentimenti e sui legami tra le persone; è un racconto delicato che si sviluppa come un dialogo tra anime, come un incontro tra generazioni diverse che si scoprono simili nel bisogno più universale di tutti: quello di essere ascoltati e compresi.

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La storia prende forma quando Nora, una donna anziana che vive in solitudine, si imbatte in un annuncio curioso; dietro quelle parole si nasconde Samira, una ragazza di vent’anni in cerca del proprio posto nel mondo. Da questo incontro quasi casuale nasce un legame inatteso, fatto di conversazioni profonde, confidenze e ricordi condivisi.

Emozionarsi ancora

Il cuore del romanzo è l’intenso dialogo che si instaura tra le due protagoniste: Nora e Samira si incontrano spesso nello stesso luogo, immerso nella natura e nella pace, e qui iniziano a raccontarsi le rispettive vite. L’anziana porta con sé il peso degli anni, della memoria e della perdita, mentre la giovane donna, con i suoi sogni e la sua voglia di capire il mondo, rappresenta la promessa del futuro.

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Tra le due nasce una relazione speciale, che getta un ponte tra epoche, esperienze e sensibilità diverse: Nora ritrova nella giovane interlocutrice il piacere di parlare, di ricordare e di sentirsi ancora utile; Samira, dal canto suo, scopre nella donna anziana una guida che le permetta di imparare a trasformare le sue sofferenze in consapevolezza. Alla fine, l’incontro tra queste due donne che sembrano tanto lontane, in realtà evidenzia la stessa necessità di trovare un significato da dare alle loro esistenze.

Isabella Malecore affronta temi profondi: la memoria, la solitudine, la vecchiaia, l’amicizia, l’amore perduto, il valore del tempo. Nora, ad esempio, rievoca episodi della sua giovinezza e la tragedia della guerra; questi ricordi diventano una forma di trasmissione emotiva, un modo per donare a Samira qualcosa che solo l’esperienza può insegnare. La giovane, invece, racconta una storia molto diversa, segnata dall’infanzia difficile e dall’esperienza dell’emigrazione: la sua vicenda personale aggiunge alla narrazione una dimensione sociale e umana importante, mostrando come identità, radici e appartenenza possano diventare elementi fondamentali nella costruzione del sé.

“Emozionarsi ancora” invita a non arrendersi all’indifferenza del tempo, ma a restare invece aperti all’incontro con l’altro; il messaggio che si vuole trasmettere è che non esiste un’età oltre la quale smettere di sognare o di cercare nuovi legami: anche quando la vita sembra aver già scritto tutto, in realtà può ancora sorprenderci. Come forse suggerisce il titolo dell’opera, la capacità di emozionarsi può essere la forma più autentica di vitalità.

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