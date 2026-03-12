Chiara Mariani presenta l’opera “Marzo, tempo di rinascita”

“Marzo, tempo di rinascita” di Chiara Mariani è un memoir scritto sotto forma di diario e accompagnato anche da alcune immagini dell’autrice, in cui si racconta di una delle battaglie più intime e difficili che una persona possa affrontare: quella contro i disturbi del comportamento alimentare.

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L’autrice narra con onestà e delicatezza del tumulto interiore di una giovane donna che si confronta con la perdita di sé, con la paura di non essere abbastanza e con il bisogno disperato di controllo. Il corpo diventa un campo di battaglia, in cui si manifestano fragilità e conflitti interiori che spesso restano incomprensibili anche a chi vive accanto alla persona che soffre.

Marzo, tempo di rinascita – Chiara Mariani

La forza del libro sta nella sua autenticità: il percorso di rinascita che l’autrice racconta è fatto di coraggio e di determinazione ma anche di cadute, di momenti di disperazione e di lunghi silenzi. Il senso di solitudine emerge con grande intensità, indicando anche una distanza da sé stessi oltre che dagli altri, come se la propria identità si dissolvesse lentamente, come se diventasse sempre più arduo riconoscersi allo specchio.

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Uno dei temi centrali dell’opera è infatti la frattura tra il mondo esterno e quello interiore; all’esterno tutto può sembrare normale: Chiara è una ragazza che studia, che pratica sport, che coltiva sogni e relazioni. Dentro di lei, però, si accumulano insicurezze, paure e aspettative impossibili da sostenere, che la gettano in un baratro oscuro; l’autrice restituisce la complessità dei disturbi alimentari in modo molto lucido, mostrandoli soprattutto nella loro natura di “linguaggio del dolore”.

La scrittura di Chiara Mariani è diretta, spesso quasi confessionale; nel corso dell’opera si alternano momenti di forte intensità emotiva a riflessioni più contemplative, creando un ritmo che ricorda quello di un vero diario. Le pagine sembrano seguire il movimento di un percorso di guarigione: non lineare ma composto di oscillazioni, di progressi e di improvvisi ritorni indietro.

Il titolo del libro è emblematico: il mese di marzo rappresenta il momento in cui l’inverno è alle sue ultime battute e la primavera comincia a farsi strada; è una stagione di passaggio, fragile e incerta, proprio come il percorso – lento e caratterizzato da piccoli passi – di chi cerca di uscire da una malattia che ha radici profondamente radicate nell’anima. La rinascita di cui parla l’autrice è capace di parlare a chiunque abbia attraversato o stia attraversando momenti di smarrimento o di difficoltà; la storia di Chiara diventa infatti una metafora più ampia della condizione umana, in perenne e delicato equilibrio tra vulnerabilità e forza.

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