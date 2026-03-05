Il ritorno dell’Ombra e la memoria perduta dell’umanità: “Risveglio” di Giacomo Beretta

“Risveglio” di Giacomo Beretta è un romanzo fantasy contemporaneo che intreccia dimensione epica e riflessione ambientale, costruendo una narrazione che si muove tra geopolitica attuale e mito ancestrale. L’opera si apre con un evento catastrofico: un terremoto di proporzioni mai registrate che squarcia l’Amazzonia – patria di una dei due protagonisti, Awa – generando una voragine immensa e destabilizzando l’equilibrio globale. Parallelamente, in America, il giovane fotografo ufficiale della Casa Bianca, Matthew, si trova coinvolto in una crisi che travalica la normale gestione politica dell’emergenza.

LEGGI LE ULTIME RECENSIONI

Risveglio

L’autore alterna due prospettive distanti migliaia di chilometri ma destinate a convergere: quella di Matthew, inserito nel cuore del potere occidentale, e quella di Awa, giovane indigena che intrattiene un rapporto viscerale con la natura. Questa scelta narrativa consente all’autore di costruire un contrasto simbolico tra modernità e tradizione, tra progresso tecnologico e rapporto originario con l’ambiente. Allo stesso tempo, utilizza l’evento del terremoto come innesco fantasy: esso comporta infatti la rottura di un Sigillo che imprigionava un antico Male nel sottosuolo.

Il disastro ambientale diviene quindi la manifestazione concreta delle conseguenze della negligenza e del tradimento umano nei confronti di Madre Terra; in questo contesto, Matt e Awa scoprono di essere discendenti di antiche stirpi reali, e di possedere dei poteri latenti legati al loro retaggio. L’evoluzione personale di questi intriganti personaggi si intreccia con il risveglio delle creature sovrannaturali, e con la necessità di ricostituire l’alleanza tra le tre razze della Luce – elfi, uomini e nani – per sconfiggere un’oscurità che dilaga pericolosamente.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Uno dei nuclei tematici affrontati da Giacomo Beretta è il concetto di memoria perduta: l’umanità, avendo dimenticato le proprie origini e il forte legame con il pianeta, ha favorito senza volerlo il ritorno dell’Ombra. La guerra che si prospetta diventa quindi il simbolo del conflitto tra sfruttamento e armonia con la natura, tra ambizione e responsabilità; il percorso di Matthew e Awa assume così anche i tratti del romanzo di formazione: entrambi devono accettare un retaggio che non hanno scelto, e trasformarlo in consapevolezza e azione.

L’immaginario fantasy contenuto nel romanzo “Risveglio” si sviluppa attraverso elementi riconoscibili della tradizione epica (razze ancestrali, poteri dormienti, male oscuro), ma viene riletto alla luce di problematiche attuali, in particolare la crisi climatica e la fragilità degli equilibri geopolitici. L’intreccio suggerisce inoltre una riflessione sul potere e sulle sue ambivalenze: se da un lato l’alleanza tra le razze rappresenta l’unica possibilità di salvezza, dall’altro la bramosia dei potenti alimenta indirettamente il nemico, rendendo incerto l’esito della guerra.

Contatti dell’autore

https://www.instagram.com/jack85/