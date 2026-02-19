Marco Palone presenta il primo volume della trilogia di Bharatmata “Progetto Ganimede”

«La tortura con la neurosonda, lo spionaggio, la persecuzione, la delazione? Sono questi l’ordine e la pace che difendi? Che senso ha mandare a morire e continuare a sterminare individui della propria specie, se questa specie è sull’orlo dell’estinzione? Questa è la ragione per cui esiste il progetto Ganimede. È solo un modo per tenerci occupati fuori da Bharatmata e lasciarci morire, e per eliminare individui sgraditi. Vogliono tenersi le risorse rimaste, loro soli meritano la sopravvivenza. Apri gli occhi una buona volta».

“Progetto Ganimede” di Marco Palone è il primo volume della trilogia di Bharatmata, una saga di fantascienza politica che combina esplorazione spaziale, intrigo investigativo e riflessione sociale. La storia si apre nello spazio profondo, in orbita attorno a Ganimede, una luna di Giove destinata a diventare il nuovo orizzonte della colonizzazione umana.

Il protagonista dell’opera, il tenente Francesco Danesi, viene inviato sulla stazione orbitante Parvati per un incarico apparentemente banale: verificare il malfunzionamento di un impianto di cremazione; fin dalle prime pagine, però, è evidente che qualcosa non torni. Il romanzo gioca abilmente con la suspense: ciò che sembra un controllo tecnico si trasforma in un’indagine sempre più inquietante e rivelatrice di verità insostenibili, che incrineranno l’equilibrio della stazione e innescheranno una spirale di sospetti, interrogatori e tensioni crescenti.

L’umanità del futuro descritta da Marco Palone è segnata da catastrofi passate, da un ossessivo controllo delle nascite, da tensioni culturali e da rigide gerarchie. Il progetto di colonizzazione di Ganimede rappresenta una speranza ma anche una promessa continuamente rimandata, che genera frustrazione e malcontento tra gli equipaggi. La stazione Parvati diventa così un microcosmo isolato e sospeso nello spazio, dove convivono militari, tecnici, religiosi e coloni; le dinamiche interne ricordano quelle di una comunità chiusa, in cui ogni gesto può diventare equivoco e ogni parola può avere conseguenze imprevedibili.

Francesco Danesi è un personaggio interessante perché lontano dagli archetipi dell’eroe infallibile: è un osservatore, un investigatore riluttante, spesso più interessato alla comprensione che al potere. Il suo sguardo disincantato accompagna il lettore nella scoperta di un universo complesso, fatto di tensioni etniche, religiose e politiche, e composto da un substrato marcio che rischia di corrompere tutto.

“Progetto Ganimede” è un romanzo di fantascienza che non rinuncia alla dimensione filosofica: la conquista dello spazio diventa infatti la metafora del bisogno umano di ricominciare dopo una catastrofe, di rinascere dalle proprie ceneri. Questo primo volume della trilogia si chiude lasciando aperte molte domande, ma con la sensazione di aver appena iniziato un’avventura ricca di possibilità.

