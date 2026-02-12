“Ice e la Corona del Virus”, il nuovo libro di Antonella Divittorio

«Il ministero della Salute e le autorità competenti stanno ricevendo, proprio in queste ore, un gran numero di segnalazioni. Sembrerebbe che a causare questa epidemia tra la popolazione sia un virus sconosciuto, ovvero non presente nelle mappature a oggi possedute delle colonie virali e, di conseguenza, non esiste un vero e proprio piano terapeutico che possa servire a combatterlo. La situazione è in continuo sviluppo e, se necessario, vi aggiorneremo ancora con nuove edizioni del nostro telegiornale».

“Ice e la Corona del Virus” di Antonella Divittorio propone un’interessante combinazione tra romanzo di formazione e avventura fantastica, inserita in un contesto ispirato a una crisi sanitaria globale da poco trascorsa.

L’opera si muove lungo un confine narrativo complesso: da un lato la rappresentazione emotiva di un evento collettivo traumatico, e dall’altro la costruzione di una trama immaginifica orientata alla speranza e alla crescita. Dopo l’ospedalizzazione improvvisa della madre della giovane protagonista Alenysja, orfana di padre, degli amici di famiglia decidono di tenerla con sé in attesa che la donna guarisca. È nella loro casa che la ragazzina incontra Ice, un pastore maremmano che diventerà il suo migliore amico e un ideale compagno di viaggio.

Attraverso la prospettiva di Alenysja, il lettore assiste alla progressiva trasformazione della normalità: la chiusura delle scuole, l’isolamento domestico, l’incertezza diffusa; la dimensione quotidiana viene progressivamente ridefinita e diventa il terreno su cui si innesta la componente fantastica. Il passaggio dal realismo all’avventura avviene infatti con l’introduzione di Ice, un cane che riesce a comunicare con gli esseri umani.

Insieme, Alenysja e Ice partono per un’avventura che farà scoprire alla protagonista il valore dell’amicizia e della cooperazione: la ricerca di una soluzione al virus, infatti, si trasforma in un percorso simbolico di crescita personale, proponendo un modello di resilienza fondato sulla collaborazione e sulla fiducia in sé e nel prossimo. I due amici affronteranno delle prove ardue ma potranno sempre contare l’una sull’altro, anche quando si troveranno davanti a eventi spaventosi, e su cui penseranno di non avere alcun controllo.

Lo stile di Antonella Divittorio è semplice e diretto, coerente con l’intento divulgativo e formativo dell’opera; “Ice e la Corona del Virus” utilizza la fantasia come strumento per elaborare esperienze difficili, come modalità per reinterpretare la realtà e renderla più affrontabile. In tal senso, il romanzo aiuta i più giovani ad avere fiducia nelle proprie possibilità, e spinge gli adulti a ripensare al loro percorso, e al coraggio che hanno avuto in momenti davvero tragici della nostra storia.

