“Rinascere oltre i limiti: come trasformare le ferite del passato in superpoteri”, l’intensa testimonianza di Simona Budassi

“Rinascere oltre i limiti: come trasformare le ferite del passato in superpoteri” di Simona Budassi è un testo profondamente sincero in cui si narra la vita dell’autrice, per poi illustrare il metodo di crescita personale da lei ideato dopo aver toccato il fondo del baratro ed essere riuscita a risalire. Un’opera priva di filtri che offre verità preziose, e che invita a riflettere sui vuoti e sui punti di frattura della nostra esistenza, indicando una strada per trasformarli in spinte verso la consapevolezza di sé e la rinascita interiore.

L’autrice si racconta partendo dalla sua infanzia difficile, segnata da assenze, silenzi e mancanze affettive – «Ero sola, questa è la verità. Sola con i miei sogni, i miei disegni, il mio guardare quel mondo da adulti così complicato e assurdo, la mia famiglia così diversa da tutte le altre e, non vista, osservavo, ascoltavo». Ne emerge il ritratto di una bambina costretta a sviluppare precocemente delle strategie di sopravvivenza, rifugiandosi in mondi fantastici che possono essere definiti delle forme embrionali di autodifesa.

Nel corso del racconto della sua infanzia, l’autrice compie una scelta narrativa ardita e non scontata: concede spazio alle voci di chi ha contribuito, direttamente o indirettamente, alle sue ferite. Affidando la narrazione in prima persona ai suoi genitori, Simona Budassi introduce una prospettiva complessa ed emotivamente impattante: il lettore, infatti, sa cosa le è accaduto, ma conoscere le verità altrui può far riflettere profondamente sull’impossibilità di ridurre le storie famigliari a una logica univoca di colpe e innocenze.

L’ingresso nell’adolescenza segna il passaggio più oscuro dell’opera: il racconto si fa più teso perché viene attraversato dal disagio esistenziale, dalla sperimentazione con le sostanze stupefacenti, e dal senso di smarrimento che accompagna la perdita di controllo. L’autrice cede sotto il peso di una forte sofferenza mai elaborata ma, proprio in virtù della sua rovinosa caduta, la successiva risalita sorprende per la forza che ha saputo dimostrare: è di una vera e propria rinascita che si parla, di un momento in cui si è messa in discussione ed è ripartita da zero, per poi sviluppare le sue potenzialità e conquistare l’equilibrio.

Questa coraggiosa rinascita è la base del metodo R.O.L +1 da lei ideato (Rinascere, Oltre, Limiti), in cui la dimensione pratica e quella teorica restano ancorate all’esperienza personale dell’autrice, evitando il tono prescrittivo tipico di molta manualistica motivazionale. Simona Budassi non si pone come guida infallibile, ma come testimone attendibile della possibilità che le ferite dell’anima si trasformino in opportunità di crescita.

