“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” di Carlo Nofri: la rivoluzione che cambia l’umano

“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” di Carlo Nofri è un affascinante saggio in cui ci si prefigge lo scopo di portare il discorso sul digitale all’interno della cornice del pensiero filosofico, attingendo sia dai pensatori del passato che da quelli contemporanei.

«È legittimo parlare di filosofie dell’era digitale? Non solo è legittimo. È anche necessario. Perché qualcosa di assolutamente nuovo sta accadendo sotto i nostri occhi […] La natura non è più un contesto di riferimento fisso e immutabile con lentissimi cambiamenti misurabili solo sull’arco di decine di migliaia, o di milioni di anni, e quindi di fatto trascurabili. La natura, intesa come biosfera terrestre, si è messa in veloce movimento. E il principale agente di questa accelerazione è stata ed è proprio l’azione dei Sapiens».

L’autore ha voluto parlare di rivoluzione tecnologica mostrandone le implicazioni più profonde: quelle che toccano la nostra identità, la nostra percezione del mondo e la trama emotiva che sostiene le relazioni umane. Il suo approccio filosofico riguarda ciò che questa rivoluzione modifica in silenzio, ma inevitabilmente: noi esseri umani, infatti, stiamo sperimentando uno spazio – l’infosfera – in cui ogni passo compiuto è sia una promessa di semplificazione e di innovazione ma anche un rischio di smarrimento, soprattutto in termini di perdita di umanità.

Il concetto di ambiente “onlife”, infatti, non è presentato come una semplice commistione tra reale e digitale: è piuttosto una condizione esistenziale nuova, in cui lo strato tecnologico si sovrappone quasi perfettamente a quello biologico. In questo mondo ibrido, l’identità è un processo continuamente aggiornato dagli stessi strumenti che dovrebbero facilitarci la vita; l’autore decide quindi di affrontare nel saggio le dieci antinomie della rivoluzione digitale, in modo da stuzzicare il pensiero critico del lettore.

Che cosa resta della privacy quando la nostra identità digitale circola in spazi che non controlliamo? Come si misura la verità in un tempo segnato dalle fake news? Queste sono alcune delle domande che l’autore giustamente si pone, in modo da giungere alla teorizzazione di un’etica – o algoretica – costruita non più intorno all’uomo in quanto controllore della tecnologia, ma intorno all’uomo come soggetto vulnerabile rispetto al potere sempre più incisivo delle macchine.

“Digito Ergo Sum. Introduzione alle filosofie dell’era digitale” non combatte la rivoluzione tecnologica ma vuole offrirci strumenti concreti e spunti di riflessione affinché ci si possa approcciare al mondo digitale con consapevolezza. Carlo Nofri invita inoltre a riconoscere come la filosofia sia oggi una bussola indispensabile in un momento storico che ci chiede continuamente di ridefinire chi siamo e cosa vogliamo.

