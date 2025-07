“Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello: misteri celati sotto la superficie pittorica.

“Oltre l’ombra dei colori” di Carlo Morriello è un thriller storico/artistico ambientato a Napoli alla fine dell’Ottocento; il protagonista del romanzo è Michele Castaldo, un giovane pittore che si ritrova in pochi giorni ad ottenere delle commissioni importanti, senza riuscire a comprendere perché la scelta sia ricaduta proprio su di lui: dovrà dipingere un affresco presso il Monastero di Santa Chiara e un altro in una stanza del lussuoso palazzo del conte Arinaldi.

Oltre l’ombra dei colori – Carlo Morriello

Due lavori in apparenza non collegati tra di loro ma che lo spingeranno a intraprendere un profondo viaggio interiore, alla ricerca di verità sepolte e di un passato da riscrivere. L’incarico presso il monastero, in particolare, risveglierà l’idea di una maledizione che si era originata dall’improvvisa pazzia del pittore che, prima di lui, aveva tentato di eseguire un affresco sulla medesima parete, e che aveva infine distrutto il suo lavoro. Quel pittore era stato fondamentale per la formazione artistica di Michele: ora il giovane si ritrova a dipingere sopra l’affresco del suo maestro, mai terminato e coperto con una mano di bianco per occultarne la portata malefica, sentendosi angosciato al pensiero di misurarsi con un talento così immenso e con il peso di quella maledizione.

Diverso sarà il suo lavoro presso il palazzo del conte, un uomo di una certa età e con un’ossessione per la vita eterna, che sottopone a Michele un bozzetto che dovrà seguire pedissequamente, raffigurante un viale di platani in autunno e al crepuscolo, con gli alberi spogli e, in lontananza, un edificio a pianta ottagonale che sembra ricalcare il tempietto dello “Sposalizio della Vergine” di Raffaello. Michele considera quell’immagine molto triste e rievocante un’atmosfera di morte, ma il conte non è affatto d’accordo: «Ciò che volge al termine è ricco di sentimenti, di emozioni. Di vita. Non siamo di fronte a foglie secche, ad alberi spogli. Solo un miope vedrebbe questo […] Potrà apparirle il vaniloquio di un vecchio ormai prossimo al tramonto.

Tuttavia l’affresco non sarà la fine, ma l’inizio. Lo realizzi per me. Lei è la persona che può farlo. Non si ponga nessun’altra domanda, Michele, se non come terminarlo nel migliore dei modi». Con una scrittura coinvolgente e ricca di dettagli, Carlo Morriello intreccia arte, follia ed esoterismo per narrarci una storia di dannazione in cui la redenzione sembra essere solo un miraggio; Michele, proprio grazie alla sua arte, scoprirà degli aspetti del suo passato che lo sconvolgeranno, e sarà costretto a risolvere una serie di enigmi per arrivare a una verità dolorosa, e a cui dovrà reagire con grande coraggio.

