Rachele Salvini in libreria con Pelli

Rachele Salvini è l’autrice del romanzo Pelli, uscito in libreria in questo periodo per nottetempo. Per lei è il secondo romanzo.

SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

In questo suo nuovo romanzo, Rachele Salvini ci consegna una storia sul riscatto delle vittime e su una crescita personale che non conosce tempo né età, un romanzo che dal cuore degli Stati Uniti parla alle donne spezzate di ogni angolo del mondo.

Rachele Salvini – Pelli

“C’è un puma ad Agra”. Zelda riceve una telefonata allarmata dell’ex nuora Allison: nella loro cittadina in Oklahoma è stato avvistato un animale che si credeva scomparso da tempo. Dal terribile omicidio di tre bambine scout avvenuto anni prima, per mano – stando alle voci – di un nativo americano capace di trasfigurarsi in puma. Ma per Zelda quelle parole risvegliano ben altri ricordi, anch’essi intrisi di pericolo: ad attenderla, al limitare dell’oscurità della memoria, c’è il marito Tom, ormai morto.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il loro innamoramento sfociato in un matrimonio spento e segnato dalla violenza: Zelda come le bestie cacciate da Tom, creature affascinanti da prevaricare per la semplice consapevolezza di esserne capace. Le loro pelli esposte in casa, immortalate nella stasi della sconfitta. E poi il pensiero va a Gareth, il figlio un tempo amatissimo che ora è solo un guscio di risentimento e pregiudizio, così simile, troppo simile al padre.

Alla nipote Grace, una bambina che ha già sviluppato una scorza che lei non riesce a penetrare. Zelda si scopre insofferente, si scopre succube di una passività che, ora che è in là con gli anni, non le calza più. Zelda, a poco a poco, scopre se stessa.

L’autrice

Rachele Salvini è nata a Livorno ma vive da anni negli Stati Uniti. I suoi racconti sono stati pubblicati su riviste letterarie americane e italiane. Ha conseguito un dottorato in Inglese presso la Oklahoma State University e al momento insegna Scrittura al Gettysburg College. No Big Deal è il suo primo romanzo.

#Commissioniguadagnate