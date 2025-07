Claudia Lux in libreria con Firma qui

In libreria dal 2 luglio scorso il libro Firma qui, di Claudia Lux. Il volume esce per edizioni e/o nella collana Ne/oN con la traduzione dall’inglese di Benedetta Gallo.

Sono molti i lavori infernali, ma cosa si prova a lavorare letteralmente all’inferno? Presto una serie TV prodotta da Phoebe Waller-Bridge per Prime Video.

Claudia Lux – Firma qui

Peyote Trip ha un ottimo impiego nel Reparto Acquisizioni, al Quinto Piano dell’Inferno. Certo, le penne non scrivono, la macchinetta del caffè è fuori uso da un secolo e l’unica bevanda alcolica in circolazione è lo Jägermeister, ma Pey ha un piano e tutto ciò di cui ha bisogno è che l’ultimo membro della famiglia Harrison gli venda la propria anima.

Quando gli Harrison si ritirano per l’estate nella villa sul lago di famiglia portandosi dietro Ruth, la nuova e assai precoce amica della figlia Mickey,l’opportunità che Pey ha atteso per oltre un millennio potrebbe finalmente manifestarsi. Per questo, con l’aiuto della sua carismatica collega Calamity, mette in moto il piano.

Ma le cose non sono sempre come sembrano, né sulla Terra né all’Inferno. E mentre vecchi segreti e nuove minacce scalfiscono la facciata perfetta degli Harrison, rivelandone l’oscurità sottostante, tutti sono costretti ad affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

L’autrice

Claudia Lux si è laureata al Sarah Lawrence College e ha conseguito un master in assistenza sociale presso l’University of Texas di Austin. Vive e lavora a Boston, Massachusetts. Sign Here è il suo primo romanzo.

