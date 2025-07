“Cena con delitto – il gioco. 7 storie e istruzioni per giocare”, l’interessante manuale di Massimo Tuccitto

“Cena con delitto – il gioco. 7 storie e istruzioni per giocare” di Massimo Tuccitto è un manuale esaustivo per entrare in un mondo ad alcuni sconosciuto, e che riserva divertimento e continue sorprese.

Cena con delitto – Massimo Tuccitto

Le cene con delitto sono un format ben collaudato, derivanti dai murder parties anglosassoni di inizio Novecento; sono eventi che comportano l’unione del gioco con il cibo, in quanto, solitamente, si partecipa alle indagini per scoprire il colpevole di un delitto mentre si è seduti a tavola con altre persone, divise in squadre che si andranno poi a scontrare per vincere la sfida. È quindi prassi che questi eventi avvengano in ristoranti, o in hotel provvisti di cucina o in luoghi in cui è possibile organizzare un catering; durante la serata, gli invitati interagiscono con i personaggi, che possono essere attori professionisti o amatoriali, e ricevono indizi per individuare l’assassino, il movente e il suo modus operandi.

La cena viene quindi interrotta in momenti opportuni, come ad esempio tra una portata e l’altra, per presentare una nuova rappresentazione in cui i sospettati del delitto reciteranno le loro scene, dando modo agli ospiti di raccogliere prove a sostegno o a sfavore della loro idea su chi sia il colpevole. Di solito il gioco presuppone una o più vittime, una rosa di sospettati, alcuni testimoni e, logicamente, gli investigatori; a gestire il tutto vi è un Master, che si è assunto il compito di organizzare la serata e che, nel corso dell’evento ludico, gestisce gli attori e le loro storie, conoscendo a menadito il copione, e instrada gli investigatori quando sono in difficoltà. Massimo Tuccitto si è appassionato a questo genere di eventi circa dieci anni fa, quando ha deciso di metterli in scena con la sua compagnia teatrale – «In più di otto anni ad oggi, ho collezionato centinaia di cene con delitto e le occasioni per giocare sono state veramente tantissime, sono partito con una serata fra amici e poi ho iniziato con la mia compagnia teatrale a proporla nei vari ristoranti e locali della zona e il successo del format è stato immediato».

Da allora non ha mai smesso, e ha quindi pensato di voler aiutare chi è interessato a questo format ad organizzare in autonomia delle cene con delitto che possano soddisfare tutti i partecipanti: nel manuale si trovano quindi tutte le istruzioni per realizzarle, e soprattutto ben sette storie complete da giocare, composte dalla drammaturgia delle vicende, dalla mappa dei luoghi in cui si indagherà e dalla scheda dei personaggi con le loro interazioni e i loro spostamenti.

