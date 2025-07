Damascus Station: un libro di David McCloskey

Dallo scorso 10 giugno è in libreria il libro Damascus Station, di David McCloskey. Il volume è pubblicato da Salani Editore nella collana Romanzi Salani.

Un thriller mozzafiato che dosa sapientemente conoscenza dei luoghi e delle operazioni sul campo, cura per il dettaglio, compassione e romanticismo, in una delle missioni della CIA più difficili di sempre.

L’agente della CIA Sam Joseph viene inviato a Parigi per reclutare la funzionaria siriana Mariam Haddad. I due finiscono in una relazione proibita, che li espone a un enorme pericolo quando entrano a Damasco per trovare l’uomo responsabile della scomparsa di una spia americana.

La caccia all’assassino conduce presto a una serie di omicidi di alto profilo e alla scoperta di un oscuro segreto nel cuore del regime siriano. Per Mariam e Joseph sottrarsi al mirino onniveggente del cacciatore di spie di Assad e di suo fratello Rustum, il capo della Guardia Repubblicana, è una questione di vita o di morte…

David McCloskey è ex un analista e consulente della CIA presso McKinsey & Company. Si è specializzato in politica energetica e Medio Oriente alla Johns Hopkins School for Advanced International Studies. Durante il suo periodo alla McKinsey ha scritto regolarmente per il President’s Daily Brief, ha collaborato con il Congresso e con la Casa Bianca. Ha lavorato nelle sedi sul campo della CIA in Medio Oriente contribuendo alla sicurezza nazionale, in ambito aerospaziale e dei trasporti. Vive in Texas con la moglie e tre figli.

