L’appassionante autobiografia romanzata di Rossella Pezzino de Geronimo “Le Stanze in Fiore”

Rossella Pezzino de Geronimo è una donna tosta che nella vita ha voluto provare di tutto, superando sempre i suoi limiti, viaggiando senza sosta e amando smodatamente; nel suo memoir “Le Stanze in Fiore”, l’autrice rievoca la sua avventurosa esistenza riservandosi il diritto di romanzare alcune parti, che magari ha considerato troppo spinose per essere raccontate nella loro verità più lampante.

Rossella Pezzino de Geronimo – Le Stanze in Fiore

La scrittrice, che è anche un’imprenditrice e una fotografa molto apprezzata, ha deciso di condividere con i lettori le sue memorie per rispolverare le tante storie che ha vissuto, come se ogni volta si trasformasse in un personaggio diverso, impegnato a vivere esperienze entusiasmanti e, a volte, anche pericolose. Non è però stata tutta rose e fiori l’esistenza di Rossella Pezzino de Geronimo: tanti dolori l’hanno segnata, alcuni dei quali troppo difficili da sopportare, e molte perdite hanno fiaccato il suo spirito; eppure, questa donna che nel 2025 raggiunge le settantacinque primavere, non si è mai arresa e si è sempre rialzata anche quando la caduta era stata davvero rovinosa.

Questo libro è l’occasione per riappacificarsi con il suo passato, per tirare le somme di una vita creativa e ardimentosa, e che ancora oggi lei considera una sfida aperta con sé stessa – «La sfida con me stessa io l’ho sempre avuta, perché tu devi sapere che a casa mia nessuno mi dava valore, quindi mi sono dovuta costruire da sola». Inoltre, l’autrice vuole raccontarci di un suo progetto a cui tiene moltissimo: il titolo del romanzo è infatti una menzione al giardino emozionale che l’autrice ha realizzato in Sicilia, a Canalicchio (Catania), che ad oggi è possibile visitare; un’area verde di sette ettari che circonda la sua villa di campagna in stile neoclassico, e che è organizzata in giardini di varia natura che accolgono più di un migliaio di specie di piante tropicali e subtropicali, alcune delle quali molto rare.

Le Stanze in Fiore, oltre ad essere uno spettacolo per gli occhi tanto da essere selezionato tra i 200 giardini più belli del mondo, ha anche un alto valore simbolico perché l’autrice l’ha costruito lentamente nel corso degli ultimi venticinque anni, assecondando i moti del suo animo e rendendo ogni sentiero, ogni corso d’acqua e ogni statua posta nel verde, una tappa del suo percorso di rinascita interiore – «Stavo facendo del giardino un’eccezionale metafora che mi conduceva verso un viaggio introspettivo che aveva il potere di fare emergere e portare in superficie la parte più intima e profonda di me».

