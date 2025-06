“Il meglio deve ancora venire”, la stuzzicante opera di Claudia Letizia.

«Claudia è stata l’unica donna in Italia a spiegare con chiarezza la differenza tra un’artista burlesque e una spogliarellista. Ha combattuto per anni con le sue armi migliori: eleganza e intelligenza. Il burlesque (che praticai anche io un periodo) è un’arte, uno spettacolo curato nei minimi dettagli, in cui nulla è lasciato al caso. Ridere con lei è un piacere, perché sa raccontarsi con una sana e sincera autoironia, segno della sua grande intelligenza»: sono le parole di Eva Henger in uno dei commenti che aprono l’opera “Il meglio deve ancora venire” di Claudia Letizia.

Il meglio deve ancora venire – Claudia Letizia

Una raccolta di quindici storie vere a sfondo erotico, che l’autrice ha collezionato alla fine dei suoi spettacoli di burlesque, quando gli spettatori cercavano un contatto con lei perché li ispirava a sentirsi liberi di esprimersi, o durante le sue dirette radiofoniche nel programma “Facciamolo adesso”, andato in onda su Radio Kiss Kiss, in cui si parlava ironicamente di sesso.

Claudia Letizia sa mettere le persone a loro agio, possedendo una mentalità aperta ed essendo priva di pregiudizi; le confessioni delle persone che hanno deciso di raccontarle le loro vicende più intime e peccaminose sono state riportate in questa raccolta modificando però i nomi, i luoghi e alcune situazioni, per fare in modo che non si potesse risalire ai protagonisti. L’erotismo è il filo conduttore delle storie: l’eros, in questi racconti, può essere approcciato in modo trasgressivo o più “vanilla”, può essere vissuto con gioia ma anche con timore, può aiutare a superare limiti o a togliersi degli sfizi, o ancora a far nascere delle tormentate ossessioni. In ogni caso, tutte le vicende sono dominate dal rispetto verso il partner o i partner, e soprattutto verso sé stessi; inoltre, sebbene le scene erotiche siano molto grafiche ed esplicite, non scadono mai nella volgarità, anche grazie al ricorso dell’autrice a una sottile ironia, che sa alleggerire e intrattenere.

I personaggi sono ben caratterizzati: di ognuno non manca mai un’accurata descrizione fisica, per permettere al lettore di immaginarli nelle loro peculiarità; inoltre, essendo tutti racconti narrati in prima persona, si pone attenzione alla loro psicologia e alle loro reazioni alle esperienze erotiche che vivranno. Nell’opera vi è sperimentazione sessuale, vi è ribellione ai ruoli stereotipati e alle aspettative interiorizzate e, in ultimo ma non per importanza, sono tratteggiate delle interessanti figure femminili che non hanno timore di esplorare i propri desideri e fantasie, prendendo il comando spesso e volentieri anche nelle situazioni più scomode.

