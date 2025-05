Tagliare il nervo – Anna Pazos

Anna Pazos è una scrittrice e regista di documentari. Ha girato il mondo, ha accumulato storie ed esperienze. Tagliare il nervo è il romanzo che la casa editrice nottetempo ha pubblicato, lo scorso anno, per l’Italia.

LEGGI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

Un’autobiografia diretta, sincera, graffiante. Tagliare il nervo è quasi una confessione verso il lettore, un cammino lungo diverso tempo nel quale Anna Pazos decide di togliere il velo e farci entrare nella sua vita.

La trama

Un impulso, un nervo indomabile e capriccioso, porta Anna Pazos lontano dalla sua Barcellona, in Grecia, Israele, Turchia e Stati Uniti.

La conduce lontano, in mare aperto, a bordo di una barca a vela con un equipaggio improvvisato e un amore sfuggente. La trascina tra esperienze e relazioni che spesso le lasciano l’amaro in bocca – ma, ogni volta, anche il desiderio di andare oltre, di non fermarsi.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

E infine la spinge a rileggere il passato della propria famiglia e a fare i conti con il peso delle radici. “Tagliare il nervo” è la storia di una giovane donna alla ricerca del proprio posto nel mondo. È un racconto intriso delle ansie, delle gioie, delle illusioni e delle contraddizioni di una gioventù che volge al termine.

Tagliare il nervo – La recensione

A cosa servono la scrittura e la letteratura se non a raccontare e raccontarsi? Lo ha capito bene Anna Pazos, che passa la vita in giro per il mondo alla scoperta di culture nuove, di posti nuovi e persone nuove. Lo fa per lavoro, per scrivere e dirigere documentari, ma lo fa anche per passione.

Quella stessa passione, siamo certi, che l’ha portata a mettere molto (quasi tutto) di se stessa e della sua vita in questo libro, che nasce dall’esigenza di imprimere su carta ed esternare non solo i fatti che uno dopo l’altro compongono una vita, ma le ansie, i dubbi, le paure, le sensazioni, le esperienze che “formano” letteralmente una persona.

Così, attraversiamo con la protagonista appena ventenne i luoghi di un lunghissimo viaggio: Grecia, Israele, Turchia, Emirati Arabi, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. Tutti scenari in cui la Pazos cambia visione del mondo, modifica l’approccio, forma una coscienza politica e sociale.

Tagliare il nervo non è quindi un semplice memoir o un’autobiografia spicciola, ma è un vero e proprio romanzo di formazione che si concentra sulle difficoltà della professione, sulla precarietà delle relazioni personali, sul rapporto con la scrittura.

Nello stile dell’autrice catalana c’è il senso di irrequietezza di chi ha voglia e fame di scoprire, di chi cerca un proprio posto nel mondo con la consapevolezza che solo il continuo andare e ripartire può essere la medicina prima di fermarsi.

In questo continuo movimento di cui è composto il libro c’è la crescita di una ragazza che pian piano diventa donna, c’è la formazione emotiva, il distacco e la perdita, la conquista e l’attaccamento, la sconfitta e la rinascita. Ci sono soprattutto gli incontri, quelli di cui è fatta ogni vita che possa dirsi “piena”. Questo è un libro che attraversa il mondo e le generazioni, gli anni e le esperienze, per poi tornare nelle mani di chi legge come una scheggia che scotta, come argento vivo.

#Commissioniguadagnate