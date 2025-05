L’emozionante storia di Cecilia Pacileo “L’altra donna”

“L’altra donna” di Cecilia Pacileo è un romanzo incentrato sulle storie di tre personaggi femminili alle prese con il sentimento più complesso e misterioso: l’amore.

SCOPRI LE NOSTRE ULTIME RECENSIONI

L’altra donna – Cecilia Pacileo

È una vicenda totalmente focalizzata sulle emozioni delle donne, i cui ritratti sono restituiti con delicatezza e perizia, – e colpisce non poco il fatto che a delinearli sia una scrittrice di soli sedici anni, e già alla sua seconda prova nell’ambito della narrativa. È la stessa autrice, nelle note al testo, a raccontare di aver avuto l’ispirazione per scrivere questo romanzo dalla lettura dell’opera “Orlando” di Virginia Woolf: quando scoprì che quel libro era dedicato alla scrittrice Vita West, con cui la Woolf intratteneva un amore passionale e tormentato e un epistolario altrettanto intenso, Cecilia Pacileo ha sentito la necessità di scrivere una storia simile, in cui il focus fosse l’amore tra donne.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il testo della scrittrice inglese ha infatti generato in lei molte domande, a cui tenta di dare delle risposte nel suo romanzo: «Qual è effettivamente la definizione di amore e chi può stabilirla? L’amore può essere eterno, deve esserlo? Deve avere limiti o non può averli? Si può amare qualcuno che non abbiamo mai conosciuto o si può chiamare amore un sentimento dettato della convenienza e dall’abitudine? L’amore nasce solo dall’istinto, come per gli altri animali, o può essere anche il risultato di un affetto longevo e casto? […] Cos’è l’amore? Il sentimento che muove il mondo o quello che ci blocca? Quanto la sua concezione è stata plasmata, nei secoli, dalla letteratura?».

“L’altra donna” è ambientato tra il 1936 e il 1972 a Londra; tra flashbacks, flashforwards e ampie sezioni dedicate ai processi di introspezione di ognuna delle protagoniste, si narrano le storie di Rita, Ava e Meredith, tre giovani donne impegnate nel viaggio della vita in una città nuova, che può spaventare perché vi sono giunte da sole, ognuna per una motivazione diversa e più o meno drammatica. Le protagoniste incontreranno il loro interesse amoroso proprio nel mezzo di un momento di smarrimento, intrattenendo con loro delle relazioni complesse, che saranno ostacolate ora dalla società benpensante e ora dai timori che ognuna delle protagoniste avrà, perché sconvolte nel profondo da quei sentimenti mai provati. Cecilia Pacileo ci conduce in una vicenda ricca di emozioni contrastanti, guidata da un destino non sempre benevolo che metterà le tre protagoniste in situazioni difficili: l’amore potrà salvarle o fallirà miseramente? E, soprattutto, amare può davvero bastare quando il mondo intero sembra combattere quell’unione?

Contatti dell’autrice

https://www.instagram.com/pacisart/