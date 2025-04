“La terza clessidra” di Giuliano Pellizzari: un enigmatico killer ad Aquileia

Archeologia, misteriosi omicidi, un culto antico e le azioni di un gruppo di fanatici determinati a piegare il tempo: “La terza clessidra” di Giuliano Pellizzari è un thriller originale e avvincente, composto da diverse linee narrative che a un certo punto si intrecciano tra loro.

SCOPRI LE ULTIME RECENSIONI

La terza clessidra – Giuliano Pellizzarri

Nonostante sia un romanzo dalle molte voci, i protagonisti dell’opera sono il commissario di polizia di Palmanova Ugo Corba e il sociolinguista e consulente della CIA Leandro Arcani, che incontriamo per la seconda volta dopo aver già seguito le loro avventure nel primo libro della serie a loro dedicata: “La scatola del tè” (Corvino Edizioni, 2021).

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Il romanzo è ambientato negli scavi archeologici di Aquileia: Corba si trova a indagare su due omicidi rituali le cui vittime sono state trovare in due luoghi diversi dell’antico sito, ma poste in posizioni simili e con accanto due clessidre, una rotta e artigianale e l’altra funzionante e di grande pregio. A Istanbul, intanto, Arcani sta seguendo una pista relativa a un possibile collegamento tra un culto sacro di origine persiana ormai scomparso, il Tarâmismo – incentrato su un’evoluzione monoteistica del concetto di tempo – e una frangia estrema del Transumanesimo – «Il Transumanesimo, termine coniato nel 1949, è un movimento culturale laico, le cui origini secondo Huxley sono definite come “l’uomo che rimane umano, ma che trascende sé stesso, realizzando le nuove potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana”».

Le indagini di Corba e Arcani si intrecciano proprio a causa di quelle clessidre ritrovate vicino ai corpi, e in realtà tutta l’opera ruota intorno al concetto di tempo, inteso sia come tempo storico che come tempo individuale e spirituale: in questo romanzo ricco di suggestioni e di spunti di riflessione si osserva il modo in cui ogni personaggio si relazione a questo concetto, che sia angosciosamente o temerariamente. La vicenda è inoltre scandita da un countdown rappresentato da alcuni intermezzi indecifrabili in cui un personaggio tiene il conto di quanto tempo gli rimane: per fare cosa è un mistero che verrà prolungato per tutto il corso di questa storia piena d’azione e di colpi di scena. Mentre Corba attende da un momento all’altro di ritrovare la terza clessidra accanto a un’altra vittima, cercando nel frattempo di battere il tempo al suo stesso gioco, Arcani si inoltra in un enigma complesso e dalla pericolosa decifrazione, ignaro che ci siano molte forze in campo, alcune delle quali determinate a raggiungere i propri controversi e oscuri scopi.

Contatti dell’autore



https://www.instagram.com/giuliano.pellizzari/