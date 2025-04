Le indulgenze – Pascale Kramer

Uscito in libreria a novembre dello scorso anno, Le indulgenze di Pascale Kramer è stato pubblicato in Italia da Nutrimenti, e si presenta come un romanzo che indaga dall’interno alcune dinamiche familiari molto complesse.

Tra logiche implacabili e temi che arrivano ad essere molto sensibili, Le indulgenze è un libro che attraversa molti anni di storia ma che sprigiona contemporaneità. Lo sguardo di Kramer è lucido, profondo, mai banale.

La trama

Nell’autunno del 1977, la tredicenne Clémence assiste al trasloco della nonna rimasta vedova. L’attesa presenza di Vincent, suo zio, sembra elettrizzare l’intera famiglia.

Vincent ha un talento per piacere e farsi amare dalle donne; è riuscito in tutto, ed è l’oggetto della prima infatuazione adolescenziale di Clémence che, cinque anni dopo, ne diventa l’amante occasionale.

Una volta venuta allo scoperto, la vicenda si trasforma in un ‘affare di famiglia’ e a farne le spese sarà solo Clémence, lasciando spazio a insospettabili indulgenze anche da parte di altre donne, come Nancy, madre di Vincent e nonna di Clémence.

Le indulgenze – La recensione

Le indulgenze è un romanzo che si muove negli anni, ma sempre attorno al focus della sensibilità amorosa e sentimentale di tre generazioni di donne. Partendo dalla relazione segreta tra una giovane ragazza e suo zio, Pascale Kramer ci mette di fronte le figure limpide e caratteristiche di mogli, madri, figlie e amanti che attraversano le epoche. In ogni scorcio temporale delle donne vediamo cambiamenti, contraddizioni, turbamenti e ambiguità.

Non è bene fermarsi alla semplice storia occasionale tra zio e nipote, perché l’autore affronta con questo libro tematiche profonde, importanti, delicate. Prima su tutte quella del consenso sessuale, che mette insieme silenzi, reticenze, sottomissioni e un ruolo della donna via via sempre diverso e per fortuna crescente rispetto alla figura maschile.

In questa evoluzione nel rapporto uomo-donna, Kramer fa emergere le indulgenze, appunto, di cui le donne sono o sono state, più o meno consapevolmente, capaci.

Ma questo è anche un libro che analizza perfettamente i rapporti familiari, soprattutto quelli più torbidi, quelli più nascosti, fatti di non detti, di silenzi e segreti. Dentro a questo grande contenitore ci sono poi tanti piccoli cassetti dove trovare dentro luci accese sulla sottomissione della donna nei rapporti di coppia, sull’aborto. Il tutto però senza mai banalizzare, senza assegnare etichette o giudizi.

Anche nell’universo della famiglia purtroppo, nel rapporto uomo-donna tra parenti più o meno acquisiti, è divampato nei secoli il cancro delle molestie sessuali, del desiderio taciuto, della costruzione sessuata che si modella secondo forme strane prima di “uscire dalla porta di casa”. Si tratta di raccontare ma anche di indagare, per capire un po’ meglio la società di oggi e cosa siamo diventati.

