“Il potere di agire. Oggi. Adesso” di Anna Lo Iacono: distruggere le catene che ci imprigionano

“Il potere di agire. Oggi. Adesso” di Anna Lo Iacono è un testo di ampio respiro in cui l’autrice condensa le sue conoscenze, la sua esperienza personale e le consapevolezze raggiunte nello svolgimento della sua professione di psicologa clinica e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, per offrire un’opera che aiuti chi è in difficoltà a ricentrarsi e a scoprire le proprie potenzialità.

SCOPRI LE ULTIME NOVITA’ IN LIBRERIA

Il potere di agire. Oggi. Adesso – Anna Lo Iacono

Nel libro, disponibile anche in una versione in lingua inglese, è illustrata la Terapia dell’Agire Oggi e Adesso ideata dall’autrice, che ha a che vedere con la scelta di riprendere in mano la propria vita qui e ora, senza procrastinare e senza aver paura di scoprire inedite parti di sé.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Anna Lo Iacono afferma nel testo: «Cos’è il Potere di Agire Oggi e Adesso? Tutto ciò che è in nostro potere è il potere di decidere, di progettare, di creare, di fermare le cose come stanno andando, di gridare e denunciare le cose che non vanno […] Il Potere di Agire oggi e adesso più di tutto ha il Potere di fermare il tempo, cioè il passato e il futuro, e creare oggi, ora il Presente con l’attenzione, la volontà, il desiderio e tutto il nostro essere applicato, concentrato e focalizzato nel presente.

Per creare un presente oggi ora senza procrastinarlo in un futuro che ora adesso non esiste». Il potere creativo è il focus dell’opera: l’autrice ci spinge ad agire i nostri comportamenti più consoni alla creatività di chi siamo, e le emozioni che più fanno parte del nostro essere autentico; decidere di mettere in pratica un talento sepolto o ignorato da anni ci restituisce il potere, ci amplifica, ci rende vivi. Anna Lo Iacono presenta un testo complesso, che ha bisogno di attenzione per essere compreso in tutti i suoi punti: vi sono infatti molte digressioni, esempi tratti dalla scienza e riflessioni articolate che si concentrano sulla condizione dell’essere umano e sulla situazione della società odierna, responsabile di molte sofferenze e ingiustizie.

L’autrice non parla solo del percorso individuale di riappropriazione del nostro potenziale ma anche dei tanti problemi che affliggono la nostra società, dominata spesso da individui e governi che circoscrivono e inibiscono la nostra realizzazione personale. La soluzione a tutto ciò è agire, dar vita a qualcosa tramite un’azione fisica ed emozionale: noi siamo delle forze creatrici e come tali non dovremmo avere limiti, né imposti dall’esterno e né auto imposti per colpa di false credenze o dei nostri bias cognitivi. È il momento di agire oggi, e di distruggere le catene che ci impediscono di essere liberi.

Contatti dell’autrice

https://www.instagram.com/anna.lo.iacono/