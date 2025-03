“C’è un tempo per ogni cosa”, il nuovo manuale di crescita personale di Arturo Melillo

Il coach, formatore, consulente e imprenditore Arturo Melillo presenta il testo “C’è un tempo per ogni cosa”, un viaggio autobiografico e motivazionale in cui l’autore racconta in che modo abbia superato le difficoltà e trasformato ogni ostacolo in un’opportunità di crescita.

C’è un tempo per ogni cosa – Arturo Melillo

Melillo promette di aiutare il lettore a prendere consapevolezza del proprio valore e a riappropriarsi del proprio potere, migliorando in tutti i campi della propria esistenza – da quello lavorativo a quello relazionale. L’autore racconta la sua storia personale fatta di successi e di fallimenti, di cadute e di risalite – «Sono un insegnante e un imprenditore, e nella mia vita ordinaria, fatta di momenti felici e di momenti dolorosi, ho sempre cercato di essere coerente con me stesso, di lasciare una scia contagiosa di bene dietro di me, di diventare una persona migliore.

Ecco perché desidero raccontarti le esperienze che hanno caratterizzato la mia vita, costellata di avvenimenti che non sono mai accaduti per caso. Una vita come tante altre, fatta di incontri con persone uniche e meravigliose, che mi hanno insegnato il senso genuino della felicità». Nel corso della sua vita, Arturo Melillo si è profondamente appassionato ai temi relativi alla crescita personale e ha studiato con moltissimi autori di fama internazionale; ha poi deciso di pubblicare questo libro per divulgare in modo semplice ma costruttivo i principi che ha appreso, e che nel tempo sono diventati per lui delle preziose regole di vita, con l’augurio che possano essere di ispirazione affinché chiunque lo legga possa riprendere in mano le redini del suo destino.

Dopo una parte dedicata alla narrazione autobiografica, l’autore offre strumenti e strategie concrete per definire nuovi obiettivi di vita e per acquisire consapevolezza di ciò che si è e di ciò che più si desidera, e per realizzare quindi il proprio pieno potenziale; nel testo Melillo confuta alcune false credenze che limitano il proprio viaggio di cambiamento, e illustra quali siano le vie da percorrere per iniziare questo importante percorso. Dalla scelta di formarsi con corsi, workshop e programmi di sviluppo personale alla mindfulness, dall’autoconoscenza alla legge di attrazione, dal linguaggio non verbale alla visualizzazione, l’autore ci accompagna in un cammino denso di significato, in cui riporta anche le storie vere e le testimonianze di chi ha utilizzato il suo metodo per trasformare la propria esistenza e per coronare i propri sogni. Storie che ispirano, e che ci ricordano quanto troppo spesso ignoriamo le numerose risorse che già abbiamo a disposizione dentro di noi.

