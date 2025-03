Patty Dresti presenta l’opera “Un anno per salvarti la vita. Il tuo viaggio verso l’autenticità”

«Ho scelto di scrivere questo libro al femminile. Ma ci tengo a dirti che è stato pensato e scritto per tutti. O meglio, per tutte le persone che sentono dentro – forte e irrinunciabile – quella spinta a prendersi in mano e a dare una direzione diversa alla loro vita. Perché ognuno di noi, indipendentemente dal genere in cui si riconosce, ha diritto a essere felice nella sua autenticità. E a salvarsi la vita!».

Patty Dresti – Un anno per salvarti la vita. Il tuo viaggio verso l’autenticità

“Un Anno per Salvarti la Vita. Il tuo Viaggio verso l’Autenticità” di Patty Dresti è un appassionante percorso lungo un anno in cui si guida il lettore a ritrovare la propria autenticità, e a riacquisire il proprio potere personale. L’autrice ci aiuta a uscire da quelle dinamiche controproducenti che mettiamo in atto nella nostra quotidianità, e che ci allontanano dall’essere la versione migliore di noi stessi, quella che può renderci davvero felici e appagati.

Racconta anche la sua esperienza personale e la sua scelta, sulla soglia dei quarant’anni, di abbandonare la rabbia, le frustrazioni e le paure e di trovare il tempo di occuparsi di sé stessa, e di tutti quegli aspetti della vita che aveva trascurato e che stavano chiedendo perentoriamente attenzione. Patty Dresti si è resa conto di avere già dentro di sé il potere di tornare a essere felice; lei utilizza un’immagine calzante per spiegarlo: ha individuato la valvola Salvavita e ha avuto il coraggio di alzarla, riportando luce nel suo animo.

Ciò l’ha aiutata a trovare finalmente la strada per essere sé stessa, senza più dover rispondere alle aspettative altrui; la sua esperienza personale è poi diventata un percorso di counseling strutturato, di cui questo libro è uno degli strumenti utilizzati. Nel testo, per integrare questo cammino di trasformazione, è inoltre presente un QR-code per aprire la “Valigia Salvavita”: in essa sono contenuti tutti gli audio delle pratiche guidate e un comodo e dettagliato eserciziario per tenere traccia del proprio viaggio. Il manuale è organizzato in dodici capitoli, ognuno per un mese dell’anno; ogni capitolo è poi suddiviso in quattro settimane, in cui si approfondiscono i vari aspetti del tema centrale trattato in quel mese: si parlerà della decisione di cambiare la propria vita, della consapevolezza di noi stessi, delle relazioni che intratteniamo, della cura del nostro corpo, delle nostre emozioni, del nostro dialogo interiore, delle risorse che possediamo, della definizione e della pianificazione degli obiettivi, delle azioni da compiere, degli ostacoli che incontreremo e delle nuove sfide che saremo pronti a intraprendere.

Contatti dell’autrice

https://www.instagram.com/ilsalvavitadipatty/

https://www.ilsalvavita.com/