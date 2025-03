In libreria Il Padre Morto, di Donald Barthelme

Donald Barthelme è l’autore del libro Il Padre Morto, che la casa editrice minimum fax porta in libreria in queste settimane. Il volume esce con la traduzione di Marco Amante.

Tra dialoghi scombinati, carambole linguistiche, citazioni enciclopediche, divertissement eruditi, nonsense esilaranti e lampi di fulminante verità questo romanzo straordinario è un tuffo nell’universo di Barthelme: un imponente collage postmoderno dal quale è impossibile distogliere lo sguardo, in cui la scrittura ribolle e sembra animarsi di una vita biologica, procreando, mutando e proliferando in un’evoluzione incessante che dà l’impressione, straniante eppure incredibilmente godibile, di scrutare direttamente nel magma del subconscio collettivo.

Il Padre Morto – Donald Barthelme

Il Padre Morto non è vivo, ma non è nemmeno morto. È morto «solo in un certo senso», dato che si rifiuta di restare inerte e lasciarsi trascinare da una spedizione con a capo il figlio verso la destinazione più ovvia. Il suo cadavere è ingombrante: il piede misura sette metri, il corpo, cosparso di cavità-confessionali, si estende per un miglio (a volte, tuttavia, sembra solo un uomo di dimensioni umane, avvolto da un mantello dorato).

Prima di morire, ha governato con mano ferma, sicura e dittatoriale. È mezzo morto e mezzo vivo, in parte biologico in parte meccanico, è saggio e vanitoso, potente e indomabile, non si rassegna al destino di carcassa e con le ultime forze cerca di liberarsi dai lacci (e di sedurre l’amante del figlio).

Il viaggio è forse il simbolico parricidio che il figlio deve compiere per emanciparsi? È una satira di stampo freudiano? E il Padre è Dio, è il linguaggio, è la cultura? Ma forse il padre – come Dio, come la scrittura – riempie tutto lo spazio e non significa altro che se stesso.

L’autore

Donald Barthelme è stato uno scrittore e giornalista statunitense. Lavorò anche come reporter per il quotidiano Houston Post, come editor del giornale Location, direttore del Contemporarary Arts Museum di Houston in Texas, fu co-fondatore di Fiction e professore in varie Università.

