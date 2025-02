“Il filo segreto delle storie”, la struggente ed eroica vicenda narrata da Francesca Cani

Nel romanzo storico “Il filo segreto delle storie” di Francesca Cani incontriamo una serie di personaggi intensi e ricchi di sfumature, le cui vicende di vita emozionano profondamente: c’è Francesco, un partigiano coraggioso e altruista in prima linea durante la Resistenza, c’è Sophie, una ragazza dolce e intelligente e amante dei libri, e c’è Emma, una giovane donna forte e determinata.

Il filo segreto delle storie – Francesca Cani

È il 1943 e Sophie incontra Francesco perché suo padre – un professore che in tempo di guerra ha dovuto smettere di insegnare – ha deciso di ospitarlo in casa loro insieme a un altro suo ex studente; i due sono partigiani e quando Sophie lo scopre è molto spaventata: i nazifascisti sono sempre sull’attenti e se dovessero scoprire che loro danno asilo a dei ribelli, la sua famiglia rischierebbe moltissimo. Col tempo, però, le ansie della ragazza si acquietano perché comincia a provare dei forti sentimenti per Francesco, che sono presto ricambiati; il giovane, però, è concentrato totalmente sulla sua lotta e non può abbandonarsi alle dolcezze dell’amore.

Quando la situazione tra i partigiani si fa sempre più critica, Francesco è costretto a raggiungere il suo gruppo sulle montagne e a lasciare Sophie a sé stessa: è l’inizio di un profondo dolore, che si alimenterà ogni giorno del loro distacco. La storia di Sophie e Francesco non è l’unica ad essere raccontata: ci spostiamo nel 2003 e incontriamo Emma, una giovane reporter che vive a Dublino; ella è appena tornata in Italia per visitare sua nonna, che scopriamo essere proprio Sophie ormai anziana. Il loro incontro non è dei più semplici perché hanno sempre avuto un rapporto burrascoso; Emma è però decisa a far funzionare le cose, perché ha bisogno che la nonna le racconti di un tragico episodio avvenuto durante la Resistenza, in cui era stato coinvolto il suo futuro marito Francesco e l’amico che il padre di Sophie aveva ospitato insieme a lui.

Una storia controversa, incentrata su un amaro tradimento e sul conseguente massacro di vittime civili innocenti; Sophie è l’unica a sapere la verità, dato che Francesco è morto da anni, ed Emma è lì affinché la nonna le racconti tutto, pur sapendo che sarà molto doloroso per lei rivangare quegli anni. Francesca Cani descrive con grande accuratezza quel periodo storico, narrando di una grande storia d’amore che ha superato gli orrori del secondo conflitto mondiale, e di un rapporto da ricostruire con pazienza anche grazie all’intimo dialogo che si instaurerà tra Emma e Sophie, le quali impareranno finalmente a comprendersi.

