Volevamo magia, un libro di Matteo Quaglia

Si intitola Volevamo magia, ed è il romanzo di Matteo Quaglia che la casa editrice nottetempo porta in libreria in questo periodo. Questo è l’esordio letterario per l’autore.

Dove tracciare il confine fra realtà e finzione, bene e male, indagine e delirio del narratore? Volevamo magia è un romanzo avvincente e ipnotico sui sogni che si scoprono incubi.

Volevamo magia – Matteo Quaglia

Gliel’aveva presentata il suo amico Bottiglieri, e lui se n’era invaghito subito. Ludovica era appassionata di Carrère, Houellebecq e Tarantino. Avevano anche avuto una breve storia – insomma, quasi una storia –, poi però, prima dello strano incidente in cui aveva perso la vita un altro studente, lei era partita per Parigi, lasciando dietro di sé solo voci, congetture o forse calunnie, sospetti.

E pian piano gli anni dell’università erano sfumati via. Il narratore, trentenne impiegato in una compagnia di assicurazioni di Trieste, ha oggi una vita all’apparenza equilibrata e gratificante. Eppure Ludovica è ancora lì: un pensiero fisso che non sa scacciare, un’ossessione da cui non riesce a liberarsi.

Con l’aiuto del complottista Bottiglieri si mette così sulle sue tracce, e si convince che quella giovane donna custodisca un segreto. Quale legame la unisce alla sfuggente Carla Rossini, regista capofila del “neo-horror del Nord-Est”, decisa a seguire fino in fondo la propria radicale vocazione artistica? Quale ruolo ha l’ormai irraggiungibile Ludovica in una serie di casi rimasti insoluti? Ma soprattutto, quanto c’è di davvero magico in questo incantesimo che ci viene raccontato?

L’autore

Matteo Quaglia è nato in un piccolo paese di montagna, vive a Trieste, città in cui ha studiato e lavora. Nel corso degli anni ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie, tra cui Nazione Indiana, l’inquieto, Malgrado le Mosche e inutile. Volevamo magia è il suo primo romanzo.

