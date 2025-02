Valentino Bonu ci fa viaggiare tra il regno angelico e il regno demoniaco nel fantasy “Angeli & Demoni”

“Angeli & Demoni” di Valentino Bonu è un romanzo fantasy con protagonista un ragazzo diciassettenne, Jacob, che si scopre essere l’elemento chiave in un sanguinoso conflitto che da millenni si svolge tra le schiere angeliche e quelle demoniache.

Valentino Bonu – Angeli & Demoni

L’autore presenta un avvincente viaggio di formazione, in cui il protagonista dovrà accogliere delle enormi responsabilità e trovare il coraggio di resistere, nonostante le tante pressioni e delle scioccanti rivelazioni. Jacob, che fino a quel momento era stato convinto di essere un mortale e un orfano, scopre la sconvolgente verità sulle sue origini: egli è nato dall’incrocio tra un essere celeste e un essere umano e, essendo suo padre un demone – e non uno qualsiasi ma il signore degli Inferi Azrael – ciò fa di lui un mezzo demone.

Sia la fazione angelica che quella demoniaca, inoltre, lo vogliono dalla loro parte, perché un’antica profezia ha rivelato che il ragazzo sarebbe stato la rovina di Azrael, e che sarebbe quindi stato colui che avrebbe messo fine al conflitto tra gli Angeli e i Demoni. Lo stesso protagonista non ha le idee chiare su quale parte prendere; in questo romanzo, infatti, si affronta un’interessante riflessione sulla natura del bene e del male e sulla loro eterna lotta, osservandola da una prospettiva profondamente umana. Jacob troverà del buono anche negli Inferi, così come troverà del marcio anche nel regno angelico; ciò lo condurrà a una crisi esistenziale, dovendo lottare con le due parti di sé che ha appena scoperto di avere, consapevole che esse siano probabilmente inconciliabili.

“Angeli & Demoni” è il primo volume di una saga: in questo romanzo Jacob inizia il suo viaggio tra i Mondi, approdando prima in Paradiso – dove incontra il capo degli Angeli Elohim, il fratello di Azrael, che gli consegnerà un’importante missione – e poi recandosi nel regno infernale con il compito di spiare il signore dei demoni. Durante la sua permanenza, il giovane si addestrerà sviluppando i suoi poteri e per guadagnare le sue ali da demone, e troverà anche degli amici fidati, tra cui il leggendario cavallo alato Pegaso. Valentino Bonu ci fa avventurare in una storia appassionante e ricca di colpi di scena, in cui il suo protagonista dovrà comprendere come mantenere l’equilibrio tra le forze, piuttosto che farne capitolare una; tanti però sono i nemici intorno a lui, e molti interessi personali rischiano di gettare i due Mondi del caos. Riuscirà Jacob a sostenere questo enorme peso sulle spalle, e a non farsi corrompere dai poteri che acquisirà?

